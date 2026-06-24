Nikola Jović neće biti saigrač sa Adetokumbom: Majami povlači novi potez

Srpski košarkaš Nikola Jović mogao bi da promijeni klub i umjesto u Majamiju karijeru nastavi u nekom drugom NBA timu.

Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Prelazak Janisa Adetokumba u Majami zatresao je NBA, ali otvorio i temu ljetnih transfera. Jedan od najzvučnijih prelazaka u posljednjih nekoliko godina, a tokom ove ljetne sezone svakako, mogao bi da znači i odlazak Nikole Jovića iz kluba u kojem je od 2022. godine.

Srpski reprezentativac Nikola Jović tokom minule sezone nije imao zapaženu ulogu u timu Erika Spolstre, za razliku od one od prije godinu dana u kojoj je imao i minute i zapažen učinak na terenu. Obje strane javno su govorile o nezadovoljstvima, Srbin kako ne dobija dovoljno važnu ulogu i vrijeme na terenu, a trener Majamija o tome kako Jović ne odgovara na zahtjeve stručnog štaba.

Zbog toga je sled događaja u Majamiju jasan, Bam Adebajo i Janis Adetokumbočiniće tim koji je predviđen za velike korake u novoj sezoni, dok će srpski košarkaš morati da pronađe novu mirnu luku. Ono što čudi jeste činjenica da je Majami prije godinu dana riješio da produži saradnju sa Nikolom Jovićem. Srpski košarkaš je potpisao četvorogodišnji ugovor vrijedan 62.000.000 dolara.

Novinar Mark Stejn tvrdi da će Majami pokušati da unovči ugovor koji je Srbin potpisao prije godinu dana, što dalje znači da će Majami u narednom periodu tražiti tim Nikoli Joviću.

Ujedno, Majami želi da zadrži Viginsa, ali pod uslovom da ovaj igrač pristane na nešto manji ugovor naredne sezone. U slučaju da ovaj plan NBA franšize uspije, to bi značilo da Majami ima priliku da vrati Normana Pauela, a onda i dovede Tima Hardaveja, veterane, ali iskusne igrače koji bi mogli da budu dio tima koji ima velike ambicije.

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