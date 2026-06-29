Partizan opet ostao bez dogovorenog pojačanja: Ofer Janaj prevario crno-bijele

Ofer Janaj je rekao da Ošej Briset odlazi iz rivalskog Makabija u Partizan, poslije čega je uslijedio obrt i Makabi je povećao ponudu svom igraču i zadržao ga. Tako je indirektno gazda Hapoela prevario Partizan.

Izvor: German Vidal Ponce / Alamy / Profimedia

KK Partizan izgleda neće uspjeti da dovede Ošeja Briseta, iako je sve govorilo da je dogovor već postignut. Prema posljednjim informacijama iz Izraela, Briset je odlučio da prihvati novu, poboljšanu ponudu Makabija iz Tel Aviva, tako da ipak neće mijenjati sredinu ovog leta.

"Sport 5" piše da je Makabi odlučio da kontaktira Briseta nakon povećanja budžeta i saopštio mu da mu nudi sada mnogo više novca nego prvobitno, što je bilo dovoljno da kaže "da" - odnosno da se zahvali Partizanu.

Ofer Janaj napravio problem Partizanu

Izvor: MN PRESS

Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj prethodno je rekao da Briset dolazi u Partizan, što se na kraju izjalovilo, tako da je na ovaj način napravio problem Ostoji Mijailoviću i njegovim saradnicima. Briset je na kraju pristao na novi dvogodišnji ugovor s Makabijem i to uprkos potpisu Bonzija Kolsona.

Na ovaj način Partizan je ostao bez direktne zamjene za Isaka Bongu, koji će gotovo izvjesno otići iz Humske ovog ljeta. Da stvar bude gora, ovo nije prvi transfer koji je propao Partizanu ovog ljeta jer je Armoni Bruks izabrao Asvel.

Briset je rođen u Torontu, a nakon tri srednje škole i koledža Sirakjuz stigao je do NBA lige. Na draftu 2019. godine nije izabran, ali su mu Toronto Reptorsi dali šansu da se nametne. Igrao je i za razvojni tim jedinog predstavnika Kanade u NBA ligi, a kasnije i za još dva tima u Razvojnoj ligi. Pored Toronta je u NBA igrao još i za Indijanu, Boston i Filadelfiju, a ukupno ima 243 meča u najjačoj ligi na svijetu.

Sezona u Makabiju iz Tel Aviva bila mu je prva u ovom dijelu svijeta. Za tim iz Izraela odigrao je 36 mečeva u Evroligi, a na 20 utakmica bio je starter. Prosječno je na terenu provodio blizu 25 minuta, a za to vrijeme bilježio je 8,7 poena, 5,1 skok i 0,8 asistencija.

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