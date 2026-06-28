logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlasnik Hapoela: NBA šampion je potpisao za Partizan

Vlasnik Hapoela: NBA šampion je potpisao za Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj tvrdi da je Oši Briset iz Makabija novi igrač Partizana.

ofer janaj osi briset potpisao za kk partizan Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan aktivno traži pojačanja za narednu sezonu, a jedno od najzvučnijih imena koje stižu u Beograd mogao bi da bude kanadski košarkaš Oši Briset (28), krilni centar koji je sa Bostonom osvojio NBA titulu prije dvije godine. Njegovo ime pominje se već dvadesetak dana, a sada je stigla potpuno neočekivana potvrda se "nešto dešava" u pregovorima između crno-bijelih i Kanađanina.

Prelazak Briseta iz Makabija u Partizan potvrdio je Ofer Janaj, prvi čovjek Hapoela iz Tel Aviva! Trebalo bi da je on dobro upućen u dešavanja u evropskoj košarci, a imao je mnogo samopouzdanja dok je na društvenoj mreži "X" objašnjavao da Makabi ne može da zadrži Briseta u Tel Avivu. Po njegovim riječima, već je potpisan ugovor beogradskog kluba i košarkaša koji igra na pozicijama tri i četiri.

Do sada nismo imali situacije da se vlasnici klubova bave insajderskim poslom u evropskoj košarci, pa možda Ofer Janaj zapravo zna da je Partizan obezbijedio potpis dosadašnjeg igrača Makabija. Pogledajte objavu prvog čovjeka Hapoela, inače kontroverznog Janaja:

Briset je rođen u Torontu, a nakon tri srednje škole i koledža Sirakjuz stigao je do NBA lige. Na draftu 2019. godine nije izabran, ali su mu Toronto Reptorsi dali šansu da se nametne. Igrao je i za razvojni tim jedinog predstavnika Kanade u NBA ligi, a kasnije i za još dva tima u Razvojnoj ligi. Pored Toronta je u NBA igrao još i za Indijanu, Boston i Filadelfiju, a ukupno ima 243 meča u najjačoj ligi na svijetu.

Sezona u Makabiju iz Tel Aviva bila mu je prva u ovom dijelu svijeta. Za tim iz Izraela odigrao je 36 mečeva u Evroligi, a na 20 utakmica bio je starter. Prosječno je na terenu provodio blizu 25 minuta, a za to vrijeme bilježio je 8,7 poena, 5,1 skok i 0,8 asistencija.

Bonus video:

Pogledajte

00:22
Partizan pobedio Dubai u trećem meču
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

Hapoel Tel Aviv Ofer Janaj KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC