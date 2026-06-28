Vlasnik Hapoela: NBA šampion je potpisao za Partizan

Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj tvrdi da je Oši Briset iz Makabija novi igrač Partizana.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan aktivno traži pojačanja za narednu sezonu, a jedno od najzvučnijih imena koje stižu u Beograd mogao bi da bude kanadski košarkaš Oši Briset (28), krilni centar koji je sa Bostonom osvojio NBA titulu prije dvije godine. Njegovo ime pominje se već dvadesetak dana, a sada je stigla potpuno neočekivana potvrda se "nešto dešava" u pregovorima između crno-bijelih i Kanađanina.

Prelazak Briseta iz Makabija u Partizan potvrdio je Ofer Janaj, prvi čovjek Hapoela iz Tel Aviva! Trebalo bi da je on dobro upućen u dešavanja u evropskoj košarci, a imao je mnogo samopouzdanja dok je na društvenoj mreži "X" objašnjavao da Makabi ne može da zadrži Briseta u Tel Avivu. Po njegovim riječima, već je potpisan ugovor beogradskog kluba i košarkaša koji igra na pozicijama tri i četiri.

Do sada nismo imali situacije da se vlasnici klubova bave insajderskim poslom u evropskoj košarci, pa možda Ofer Janaj zapravo zna da je Partizan obezbijedio potpis dosadašnjeg igrača Makabija. Pogledajte objavu prvog čovjeka Hapoela, inače kontroverznog Janaja:

חתום בפרטיזן — Ofer (@OferYannay)June 28, 2026

Briset je rođen u Torontu, a nakon tri srednje škole i koledža Sirakjuz stigao je do NBA lige. Na draftu 2019. godine nije izabran, ali su mu Toronto Reptorsi dali šansu da se nametne. Igrao je i za razvojni tim jedinog predstavnika Kanade u NBA ligi, a kasnije i za još dva tima u Razvojnoj ligi. Pored Toronta je u NBA igrao još i za Indijanu, Boston i Filadelfiju, a ukupno ima 243 meča u najjačoj ligi na svijetu.

Sezona u Makabiju iz Tel Aviva bila mu je prva u ovom dijelu svijeta. Za tim iz Izraela odigrao je 36 mečeva u Evroligi, a na 20 utakmica bio je starter. Prosječno je na terenu provodio blizu 25 minuta, a za to vrijeme bilježio je 8,7 poena, 5,1 skok i 0,8 asistencija.

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