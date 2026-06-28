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Partizan krenuo po zvijezdu Evrolige: Ponuda već poslana, sve je spremno za povratak u Srbiju

Partizan krenuo po zvijezdu Evrolige: Ponuda već poslana, sve je spremno za povratak u Srbiju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Francuski košarkaš Timoti Luvavu-Kabaro na meti Partizana za novu sezonu u Evroligi.

Partizan hoće Timotija Luvavua Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan aktivno se priprema za narednu sezonu, a ovih dana sve glasnije se priča o pojačanjima koja će stići u tim Đoana Penjaroje. Nakon što je vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj otkrio da je Partizan potpisao Ošija Briseta iz Makabija, španski mediji tvrde da su crno-bijeli i tamo našli pojačanje.

Navodno, Partizan je već poslao konkretnu ponudu za jednog od najboljih igrača u Španiji, a Timoti Luvavu-Kabaro (31) mogao bi da se vrati u Srbiju gdje je već nosio dres Mege! Luvavu-Kabaro je trenutno član Baskonije, a u njihovom dresu odigrao je fantastičnu sezonu u Evroligi i bio jedan od najboljih poentera u takmičenju.

Franuski košarkaš karijeru je počeo u ekipi Antib Šarks, zatim je igrao za Megu, a onda se oprobao i u NBA ligi. Bio je član Filadelfije, Oklahome, Čikaga, Bruklina i Atlante prije nego što se vratio u evropsku košarku. Nastupao je u Evroligi za Olimpiju iz Milana, Asvel i Baskoniju, čiji je član od 2024. godine.

Luvavu-Kabaro ovog ljeta postaje slobodan igrač i može da pregovara sa svim zainteresovanim klubovima, a crno-bijeli to pokušavaju da iskoriste. Nisu jedini - dobre partije u Evroligi privukle su ka francuskom beku ponude još nekoliko evropskih velikana. Za Timotija se interesuju Fenerbahče i Real Madrid, ali i Asvel koji ima izuzetno visoke ambicije nakon uvećanja budžeta.

Kao što smo već rekli, Timoti Luvavu-Kabaro sjajne partije pružao je u Evroligi, gdje je prosječno postizao 18,7 poena uz 3,2 skoka i 1,8 asistencija, dok je za tri poena šutirao odličnih 40,2 odsto. U ACB ligi prosječno je bilježio 18,1 poen, 3,8 skokova i 1,7 asistencija po utakmici. Sezonu u španskoj ligi završio je kao najbolji strijelac šampionata.

Tagovi

Timoti Luvavu-Kabaro KK Partizan košarka

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