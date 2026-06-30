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Poznato kad Isak Bonga donosi odluku: Evo šta čeka Nijemac kojeg želi cijela Evropa

Poznato kad Isak Bonga donosi odluku: Evo šta čeka Nijemac kojeg želi cijela Evropa

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Košarkaš Partizana Isak Bonga uskoro će donijeti odluku o budućnosti karijere

Isak Bonga 1 jula odlučuje gdje ide Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Košarkaš Partizana Isak Bonga postao je jedan od najpoželjnijih igrača u Evroligi. Gdje će nastaviti karijeru pitanje je koje se mjesecima unazad provlači, a Basketnews izvještava o terminu kada bi momak iz Nemačke mogao da donese odluku.

Isak Bonga i dalje želi da se vrati u NBA ligu, pa će na osnovu tog prioriteta sačekati 1. jul kako bi razmotrio opcije u najjačoj ligi na svijetu, a ujedno i ponude koje stižu iz Evrope. Iako je poznato da ima ugovor sa Partizanom, čini se da to nije prepreka za Nijemca, ali ni za brojne klubove koji žele da ga vide u svom dresu.

Bonga je imao odličnu sezonu u Partizanu, bilježio je 10 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistenciju po susretu. Uz to imao je i 14,3 indeks korisnosti, ali statistika i dalje ne opisuje doprinos koji je imao na terenu, posebno kada je u pitanju odbrana.

Ono što je poznato kada je u pitanju Bonga jeste da ga žele Barselona, Olimpijakos, Panatinaikos i Hapoel iz Tel Aviva. Kada su u pitanju NBA klubovi, govorilo se da je prelazak u Detroit "završen", ali kako stoje stvari, o ponudama će se tek raspravljati, a ostanak u Partizanu visi o koncu.

Tagovi

Isak Bonga KK Partizan

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