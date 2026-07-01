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Partizan opet "prespavao" odličnog pleja: Nenadu je srce crno-bijelo, ali otišao je da igra za žute

Partizan opet "prespavao" odličnog pleja: Nenadu je srce crno-bijelo, ali otišao je da igra za žute

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nenad Dimitrijević će od naredne sezone biti košarkaš Arisa.

Nenad Dimitrijević potpisao za Aris Izvor: EPA/Roberto Bregani

Aris ne staje!  Klub iz Soluna je prvo ozvaničio dolazak Vasilisa Spanulisa na mjesto prvog trenera, a onda je krenuo sa pojačanjima za novu sezonu. Nakon što je stigao iskusni centar Kem Birč koji je imao NBA iskustvo, a prošle sezone je igrao u Fenerbahčeu sada je potpisao Nenad Dimitrijević.

Makedonski plejmejker koji je više puta javno govorio da je navijač Partizana i da bi volio da obuče dres crno-bijelih nastaviće karijeru u žutom. I to je vjerovatno samo početak, pošto nekadašnji grčki šampion ima velike planove. 

Dimitrijević je nakon odličnih igara u Huventudu i Valensiji igrao za Uniks, pa je onda nastupao za Olimpiju Milano i Zenit. Prošle sezone se vratio u Evroligu i pružao je dobre partije u dresu Bajerna. Sada će probati da sa 28 godina povuče Aris ka Evroligi i ka tome da zajedno sa jednako ambicioznim PAOK-om postanu konkurencija Olimpijakosu i Panatinaikosu. 

Tagovi

Nenad Dimitrijević KK Aris KK Partizan

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