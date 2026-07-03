Crno-bijeli dobili veliku konkurenciju u trci za potpis Zeka Ledeja.
Zek Ledej ipak bi mogao da pređe u Hapoel iz Tel Aviva, a ne u Partizan, objavio je izraelski portal "sport5".
"Jedan od kandidata za poziciju 'četiri' u Hapoelu je Zek Ledej i djeluje da je napreduje uspostavljeni kontakt dvije strane. Ledejov ugovor sa Armanijem je istekao i sada je slobodan igrač, dok je u odmaklim pregovorima da pređe u tim Dimitrisa Itudisa. Prema izvoru iz igračevog okruženja u Italiji, optimizam povodom ovog posla je povećan", naveo je taj medij.
Zek Ledej je navodno dobio i dvodnevni rok da se izjasni o ponudi Izrelaca, pa bi u tom periodu moglo da bude jasno da li će otići kod Itudisa ili će se vratiti u Partizan, u kojem je ostavio dubok trag od 2021. do 2024. Ledej se već dugo dovodi u vezu sa Partizanom i njegov povratak bio bi jedno od najvećih pojačanja ekipe Đoana Penjaroja ovog ljeta.
Partizan ostaje bez velikog pojačanja? Hapoel želi Zeka Ledeja
Prethodnih dana, ozvaničeno je da je Partizan ostao bez potpisa Ošeja Briseta, koji je ostao u Makabiju, kao što je i takođe "viđeno" pojačanje crno-bijelih Armoni Bruks odlučilo da potpiše za ASVEL.
(MONDO)