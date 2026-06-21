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Partizan vraća ljubimca Grobara: Još jedno veliko ime stiže u Humsku

Partizan vraća ljubimca Grobara: Još jedno veliko ime stiže u Humsku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zek Ledej će opet igrati u Partizanu

Zek Ledej se vraća u Partizan Izvor: MN PRESS

Krilni centar Armanija Zek Ledej (32) ponovo će igrati u Partizanu. On se vraća dvije godine poslije odlaska iz Humske, u kojoj je ostavio dubok trag od 2021. do 2024. godine. Osvajač je ABA lige sa crno-bijelima 2023. u Beogradu će igrati svoju devetu uzastopnu evroligašku sezonu, a saigrač će mu biti sjajni australijski šuter Peti Mils.

Ledej dolazi u Partizan kao slobodan igrač jer mu je poslije osvajanja titule sa Armanijem u Italiji istekao ugovor. Ovaj transfer je ranije u toku dana najavio Mozzart sport.

Partizan će uz lidera ekipe, plejmejkera Karlika Džounsa, imati provjerene i dokazane opcije i na poziciji šutera i krilnog centra, jer je Ledej i u prethodnom mandatu bio jedan od nosilaca igre. Sada dolazi kao 32-godišnjak koji za sobom ima zapažene dvije epizode u Armaniju, iz kojeg je došao i prvi put u Beograd.

Prije Italije i Srbije, Ledej je u Evropi igrao u Izraelu (Hapoel Gilbou), u Grčkoj (Olimpijakos) i u Litvaniji (Žalgiris). Ove sezone prosječno je u Italiji postizao po 13,1 poen za Armani u Evroligi.

Ledej je rođen 1994. godine u Dalasu u Teksasu, tamo je igrao i u srednjoj školi, a u koledž košarci nastupao je za Južnu Floridu od 2012. do 2014, pa za Vidžinija Tek od 2015. do 2017.

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KK Partizan Zek Ledej

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