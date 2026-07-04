Isak Bonga napušta Partizan: Pitanje je samo koliko će crno-bijeli zaraditi

Njemački košarkaš Isak Bonga je na prekretnici karijere i očekuje se da uskoro donese konačnu odluku.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Njemački reprezentativac i jedan od najboljih igrača Partizana u protekle dvije godine Isak Bonga napustiće Humsku ovog ljeta. Pitanje je samo da li će otići u NBA ili će ostati u Evroligi gdje za njega vlada veliko interesovanje. U redu stoje grčki velikani Panatinaikos i Olimpijakos, kao i katalonski gigant Barselona.

Prema navodima "Mozzartsporta", već sutra, odnosno 5. jula će sve biti jasnije, pošto tada ističe izlazna klauzula za Evroligu. Ako se Nijemac ipak odluči za povratak na najveću scenu, to će morati da "presiječe" do 10. jula.

Crno-bijeli će dobro zaraditi u oba slučaja, pošto NBA klauzula iznosi 900.000 evra, dok je u slučaju Evrolige to 700.000. Bonga će tako biti peti igrač koji je zavšio svoju misiju u Partizanu poslije Nika Kalatesa, Sterlinga Brauna, Dilana Osetkovskog i Dvejna Vašingtona.

Što se tiče dolazaka, za sada su obezbijeđeni potpisi Kevarijusa Hejsa, Kajla Olmena, Dereka Vilisa i Nikole Tanaskovića.

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