logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isak Bonga napušta Partizan: Pitanje je samo koliko će crno-bijeli zaraditi

Isak Bonga napušta Partizan: Pitanje je samo koliko će crno-bijeli zaraditi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Njemački košarkaš Isak Bonga je na prekretnici karijere i očekuje se da uskoro donese konačnu odluku.

Isan Bonga odlazi iz Partizana Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Njemački reprezentativac i jedan od najboljih igrača Partizana u protekle dvije godine Isak Bonga napustiće Humsku ovog ljeta. Pitanje je samo da li će otići u NBA ili će ostati u Evroligi gdje za njega vlada veliko interesovanje. U redu stoje grčki velikani Panatinaikos i Olimpijakos, kao i katalonski gigant Barselona.

Prema navodima "Mozzartsporta", već sutra, odnosno 5. jula će sve biti jasnije, pošto tada ističe izlazna klauzula za Evroligu. Ako se Nijemac ipak odluči za povratak na najveću scenu, to će morati da "presiječe" do 10. jula.

Crno-bijeli će dobro zaraditi u oba slučaja, pošto NBA klauzula iznosi 900.000 evra, dok je u slučaju Evrolige to 700.000. Bonga će tako biti peti igrač koji je zavšio svoju misiju u Partizanu poslije Nika Kalatesa, Sterlinga Brauna, Dilana Osetkovskog i Dvejna Vašingtona.

Što se tiče dolazaka, za sada su obezbijeđeni potpisi Kevarijusa Hejsa, Kajla Olmena, Dereka Vilisa i Nikole Tanaskovića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Isak Bonga košarka KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC