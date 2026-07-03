logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Plejmejker neće u Partizan: Penjaroja ga zvao, on ima druge planove

Plejmejker neće u Partizan: Penjaroja ga zvao, on ima druge planove

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Još jedno razočaranje za navijače Partizana.

Laprovitola ne dolazi u Partizan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Iskusni plejmejker Nikolas Laprovitola je sve dalje od Partizana. Njegova misija u Barseloni je gotova, ali prema navodima španskih medija, Argentinac želi da ostane u toj sredini. Za njegove usluge je zainteresovan i Huventud, pa je trenutno bliži toj opciji.

Laprovitola je dres katalonskog giganta nosio tokom pet sezona, ali je posljednje dvije imao ozbiljnih problema sa povredama. Sada je vrijeme za nove izazove i osim finansijskih uslova, presudiće i drugi faktori.

Argentinski plej je već nosio dres tima iz Badalone u periodu od 2018. do 2019. godine i to bi bio povratak na mjesto gdje je biljležio sjajne partije i imenovan za MVP-ja španskog prvenstva.

Laprovitola je minule sezone u Evroligi prosečno beležio osam poena i nešto više od tri asistencije po meču, ali je definitivno i u ovim godinama igrač koji može da napravi razliku na terenu. Njegova uloga u Partizanu bi bila poput one koju je imao Kalates, a karta u pregovorima je bilo to što je u Barseloni sarađivao sa Đoanom Penjarojom. Za sada je bliži odluci da istane u Španiji...

Za sada je sportski sektor podelio nekoliko zahvalnica igračima, pa su Humsku napustili Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski, Sterling Braun, Nik Kalates... Dosta imena se ovog ljeta dovodilo sa crno-bijelima i u skorijem vremenu se očekuju zvanične informacije o pojačanjima.

Već nekoliko imena je otpalo sa spiska potencijalnih pojačanja, poput Armonija Bruksa i Petija Milsa koji su završili u Asvelu, Ledej je blizu dogovora sa Hapoelom, dok je Briset odlučio da ostane u Makabiju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC