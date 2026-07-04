Bonga platio da ode iz Partizana: Novac legao na račun kluba, košarkaš javio da je kraj

Nemački košarkaš Isak Bonga definitivno više nije igrač Partizana.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan saopštio je da se rastao sa krilnim košarkašem Isakom Bongom. Njemački internacionalac platio je obeštećenje i obavestio klub da će tako iskoristiti "izlaznu klauzulu".

Nije navedeno gdje nastavlja karijeru, već je saopšteno samo da je u pitanju "prelazak u drugi evroligaški klub". Podsjetimo, prethodnih nedelja on je bio dovođen u vezu sa Panatinaikosom u jeku pregovora o povratku Željka Obradovića na klupu "zelenih".

"Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspjeha u nastavku karijere", objavio je Partizan zahvalivši se Bongi.

Bonga je igrao dvije sezone u Partizanu, a prošle jeseni se vratio u tim kao prvak Evrope sa Njemačkom. U turbulentnoj takmičarskoj godini 2025/26 prosječno je postizao po 10 poena, uz 5,6 skokova i još od prošle jeseni se govorilo o interesovanju NBA timova za njega.

Prvih dana jula nije se dogodio njegov povratak u Ameriku, gdje je od 2018. do 2022. igrao za Lejkerse, Vašington i Toronto, pa je sada izvjesno da će nastaviti karijeru u Evropi, gdje je prije Partizana igrao za Bajern.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!