logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bonga platio da ode iz Partizana: Novac legao na račun kluba, košarkaš javio da je kraj

Bonga platio da ode iz Partizana: Novac legao na račun kluba, košarkaš javio da je kraj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nemački košarkaš Isak Bonga definitivno više nije igrač Partizana.

Isak Bonga napustio Partizan Izvor: MN PRESS

KK Partizan saopštio je da se rastao sa krilnim košarkašem Isakom Bongom. Njemački internacionalac platio je obeštećenje i obavestio klub da će tako iskoristiti "izlaznu klauzulu".

Nije navedeno gdje nastavlja karijeru, već je saopšteno samo da je u pitanju "prelazak u drugi evroligaški klub". Podsjetimo, prethodnih nedelja on je bio dovođen u vezu sa Panatinaikosom u jeku pregovora o povratku Željka Obradovića na klupu "zelenih".

"Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspjeha u nastavku karijere", objavio je Partizan zahvalivši se Bongi.

Bonga je igrao dvije sezone u Partizanu, a prošle jeseni se vratio u tim kao prvak Evrope sa Njemačkom. U turbulentnoj takmičarskoj godini 2025/26 prosječno je postizao po 10 poena, uz 5,6 skokova i još od prošle jeseni se govorilo o interesovanju NBA timova za njega.

Prvih dana jula nije se dogodio njegov povratak u Ameriku, gdje je od 2018. do 2022. igrao za Lejkerse, Vašington i Toronto, pa je sada izvjesno da će nastaviti karijeru u Evropi, gdje je prije Partizana igrao za Bajern.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Isak Bonga košarka KK Partizan transferi Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC