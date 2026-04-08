NBA i Evroliga počinju pregovore

Evroliga će sesti za pregovarački sto sa NBA, a onda će naredne nedelje razgovarati o formatu takmičenja za narednu sezonu.

Prvi zvanični sastanak između NBA i Evrolige gdje će se razgovarati o međusobnoj saradnji zakazan je za četvrtak. Kako je prenijela "Gazeta delo Sport", ovo je prvi korak u dijalogu koji će biti nastavljen u narednim nedjeljama.

Zašto je sastanak zakazan baš sada? NBA i FIBA su do kraja marta prikupljale ponude zainteresovanih klubova i investitora, a za narednu sednicu je zakazan upravni odbor Evrolige. U utorak će se razgovarati o formatu Evrolige za sljedeću sezonu, pa će čelnici takmičenja sjesti za pregovarački sto i pokušati da odrede pravac u kome će se u budućnosti kretati evropska košarka.

Format Evrolige za sezonu 2026/27 još uvijek nije definisan, ali sastanak Upravnog odbora zakazan za 14. april trebalo bi da bar nagovijesti moguć model takmičenja. Generalni direktor lige, Ćus Bueno nedavno je izjavio da za sada postoje dvije opcije: zadržavanje trenutnog formata sa 20 timova sa kružnim sistemom takmičenja ili proširenje takmičenja na najmanje 22 tima uvođenjem sistema sa dvije konferencije.

"Interno razgovaramo o tome da li ima smisla promijeniti format takmičenja. Vidjeli smo uticaj formata sa 20 timova u jednoj grupi u pogledu putovanja i mnogih nedjelja sa dvije utakmice. Još nismo odlučili da pređemo na dvije konferencije."

Bueno je dodao da se pre donošenja odluke moraju uzeti u obzir i širi spoljni faktori - posljedice aktuelnih političkih sukoba, kao i finansijski problemi nekih timova.

Real Madrid i Fenerbahče još uvijek bez potpisa

Real Madrid i Fenerbahče još uvijek nisu potpisali novi dugoročni ugovor o licenciranju. Bueno je potvrdio da su oba kluba bila uključena u razgovore o potencijalnoj evropskoj ligi pod okriljem NBA.

"Fenerbahče već godinama traži novu raspodjelu prihoda i radimo na tome da stvari budu pravednije za sve. Takođe znam da su vodili razgovore sa NBA. Real Madrid je od početka istraživao NBA. Želimo da ubijedimo oba tima da ostanu u Evroligi i da zajedno poboljšaju stvari, a ne da se odvajaju. Optimističan sam: mislim da će oba tima relativno brzo potpisati.

Liga se nada da će dobiti odgovor od oba kluba prije sastanka upravnog odbora, a to je za manje od nedjelju dana.

Pogledajte 03:23 Čima Moneke posle poraza od Partizana u derbiju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

