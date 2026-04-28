© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Fajnal-for KLS tek za mjesec dana? Zvezda počinje seriju, a još se ništa ne zna

Fajnal-for KLS tek za mjesec dana? Zvezda počinje seriju, a još se ništa ne zna

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Završni turnir Superlige Srbije trebalo bi da se odigra od 29. do 31. maja.

Dosta je nepoznanica oko rasporeda i termina završnice Košarkaške lige Srbije koja će prvi put biti odigrana u novom formatu. Četvrtfinalne serije počinju od 29. aprila, a konačna odluka o Fajnal-foru biće donijeta u srijedu.

Kako je prenio Mozzart Sport, uprava KLS staviće pred klubove prijedlog da se završni turnir u niškoj dvorani Čair igra od 29. do 31. maja. Polufinala bi bila na programu u petak, pa finale u nedjelju. Taj prijedlog naći će se na redovnom zasjedanju Predsjedništva zakazanom za srijedu u 12 časova.

Plej-of Superlige Srbije počinje utakmicom Crvene zvezde i Zlatibora u dvorani "Aleksandar Nikolić" od 18.30, dok će dan kasnije Partizan dočekati Slobodu iz Užica.

Svoje duele će kasnije početi Mega i FMP, kao i Spartak iz Subotice i Borac Čačak. Četvrtfinale se igra na dvije pobjede, poslije čega slijedi završni turnir.

Pobjednik duela Crvene zvezde i Zlatibora protiv boljeg iz okršaja Spartaka i Borca, dok će pobjedik duela Partizan - Sloboda na boljeg iz meča Mega - FMP.

