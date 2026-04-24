Partizan počinje odbranu titule u Užicu: Određeni svi parovi plej-ofa KLS

KK Partizan posljednji je saznao ime protivnika u plej-ofu Košarkaške lige Srbije.

KK Partizan igraće u četvrtfinalu Košarkaške lige Srbije protiv Slobode iz Užica, drugoplasirane ekipe Košarkaške lige Srbije. Taj par određen je pobjedom Zlatibora protiv Hercegovca iz Gajdobre ovog petka (23:17, 19:24, 27:23, 28:28), u utakmici u kojoj su Čajetinci "ovjerili" osvajanje titule prvaka KLS.

Partizan će tako dočekati Slobodu 30. aprila u Beogradu, dok će revanš biti odigran 2. maja u Užicu. Istovremeno, Zlatibor će kao šampion KLS 29. aprila gostovati Crvenoj zvezdi, a dva dana kasnije, 1. maja, dočekaće crveno-bijele u svojoj hali, u kojoj tradicionalno imaju i podršku trubača.

Parovi plej-ofa Košarkaške lige Srbije su Partizan - Sloboda, Zvezda - Zlatibor, Mega - Borac Čačak, Spartak - FMP.

Sve plej-of serije igraju se na dvije pobjede, a sezona će poslije toga biti završena na Fajnal-foru u Nišu, na kojem će biti određen prvak Srbije, prvi put u istoriji u tom formatu. Završni turnir biće odigran od 21. do 23. maja.

