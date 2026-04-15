Šampion Košarkaške lige Srbije biće određen na fajnal-foru u Nišu. Određeno je i ko će učestvovati, kao i koji će biti format takmičenja.

Izvor: DV/© MN press, all rights reserved

Predsjedništvo Košarkaške lige Srbije u srijedu je odlučilo da Niš bude domaćin fajnal-fora KLS-a, koji će prvi put biti organizovan. Srbija će dobiti prvaka u dvorani Čair, tradicionalnom domaćinu nacionalnog Kupa Radivoja Koraća, jer je Niš bio jedini kandidat koji je zadovoljio sve uslove propisane javnim konkursom, raspisanim 23. marta.

"Fajnal for Meridianbet KLS odigraće se u maju mjesecu, a tačan datum odigravanja biće naknadno određen, u zavisnosti od obaveza srpskih klubova u međunarodnim takmičenjima", saopšteno je.

Srbija će po prvi put nacionalnog šampiona dobiti na F4 turniru, u 19. sezoni KLS, što je veliki korak ka podizanju takmičenja na viši nivo, ali i decentralizaciji košarkaškog sporta u Srbiji generalno, naglašeno je iz domaće lige.

Ko će učestvovati i koji je format takmičenja?

Vidi opis Srbija dobija košarkaškog šampiona na fajnal-foru: Prvi F4 u istoriji, ovako će izgledati borba za titulu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Prema propozicijama, u četvrtfinalu će učestvovati šest ABA ligaša iz Srbije - Partizan, Zvezda, Spartak, FMP, Mega i Borac Čačak, kao i dva najbolja tima iz KLS-a, s tim da je siguran učesnik Zlatibor, a za drugo mjesto se bore Hercegovac iz Gajdobre i Sloboda iz Užica.

Pravila određuju da prvoplasirani srpski tim iz ABA lige igra u četvrtfinalu protiv drugoplasiranog iz KLS, drugoplasirani u ABA protiv prvoplasiranog iz KLS, a preostala dva para činiće 3. i 6. iz ABA lige, kao i 4. i 5. tim

Pobjednici tih četvrtfinala igraće u Nišu na prvom fajnal-foru KLS-a, gdje će titulu prvaka Srbije braniti Partizan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!