Najluđa trka za titulu evropskog fudbala: Harts 10 minuta bio prvak Škotske, Seltik se vratio iz mrtvih

Seltik je golom iz penala u nadoknadi došao do pobjede i tako zadržao šanse za titulu, Harts sada čeka derbi za trofej u Škotskoj.

Fudbaleri Hartsa pobijedili su u sredu uveče Falkirk 3:0 i sačuvali prvo mjesto na tabeli sa bodom prednosti pred subotu i derbi za titulu protiv Seltika u gostima (13.30).

Djelovalo je u završnici da će Harts večeras steći ogromna tri boda prednosti u odnosu na Seltik pred taj meč, jer je Seltik, branilac titule, na gostovanju Madervelu primio gol u 85. minutu za 2:2. Međutim velikan iz Glazgova ipak je preživio u osmom minutu nadoknade.

Keleči Ihenačo (29), bivši napadač Mančester sitija, dao je u 90+8. minutu gol iz penala za Seltikovu pobedu 3:2, kojom je sve otvoreno pred derbi za titulu. Da nije dao gol, Harts bi imao tri boda prednosti i Seltiku bi za šampionski pehar bilo potrebno da pobijedi tri gola razlike u subotu.

Poslije dramatičnog kraja u Madervelu, računica je jednostavnija za Seltik, jer mu je za odbranu titule dovoljna bilo kakva pobjeda, kao što je i Hartsu dovoljno da osvoji bar bod da bi postao šampion poslije 66 godina.

Škotska još od 1985. i Aberdina ser Aleksa Fergusona nije imala šampiona koji se ne zove Seltik ili Glazgov Rendžers.



