Navijači Lacija prekinuli bojkot, ali uzalud – Inter osvojio Kup Italije i stigao do duple krune!

Inter pobjedom nad Lacijom u finalu Kopa Italije stigao do (tek) treće duple krune u istoriji.

Izvor: AllShot Live / Actionplus / Profimedia

Fudbaleri Intera nakon osvojenog Skudeta stigli su i do duple krune. Ekipa Kristijana Kivua savladala je Lacio 2:0 u finalu Kopa Italije i tako stigla do svog jubilarnog desetog trofeja u ovom takmičenju.

Iako su navijači Lacija poslije nekoliko mjeseci prekinuli bojkot to nije pomoglo njihovim ljubimcima da osvoje svoj prvi trofej još od 2019. kada je osvojen upravo trofej italijanskog kupa.

Da će „lacijali“ ostati bez trofeja, a samim tim i bez plasmana u evropska takmičenja bilo je jasno već poslije prvih 45 minuta u kojima je Inter stigao do 2:0, vođstva koje je sačuvao u nastavku.

Poveo je Inter u 14. minutu kada se poslije akcije „nerazura“ lopta odbila od Adama Marušića i završila u mreži za zvanično autogol i vođstvo gostiju na Olimpiku.

Loše veče Lacijala upotpunio je Nunjo Tavareš u 35. minutu. Kefren Tiram ukrao je loptu beku Rimljana i poslao ju za Lautara Martineza koji je imao lak zadatak da sa samo nekoliko metara pošalje loptu u praznu mrežu za konačnih 2:0.

Iako je Inter osvojio 21 titulu prvaka Italije i deset trofeja Kupa Italije ovo je tek treća dupla kruna, nakon one osvojene u sezoni 2005/06 pod vođstvom Roberta Manćinija, te sezone 2009/2010 u kojoj osvojena čuvena „tripleta“ pod vođstvom Žozea Murinja.

Serie A ✅

Coppa Italia ✅

pic.twitter.com/vYTupSiGf6 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en)May 13, 2026

Dok Inter piše slavne stranice istorije Lacio je treću sezonu zaredom ostao bez evropskih takmičenja, dok je posljednji trofej osvojen 2019.