"Saznali smo da liga sa tri evroligaša ne valja": Miško Ražnatović reagovao poslije konferencije KSS

Miodrag Miško Ražnatović je reagovao nakon što je Košarkaški savez Srbije prezentovao ideju o novoj nacionalnoj ligi. On je prije svega reagovao na tvrdnje o kvalitetu i opravdanosti postojanja ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je Košarkaški savez Srbije organizovao konferenciju za medije, na kojoj je predstavljen koncept nove profesionalne nacionalne košarkaške lige, oglasio se i Miodrag Miško Ražnatović.

Jedan od najpoznatijih i najuticajnijih košarkaških menadžera u Evropi i na svijetu sada je reagovao nakon što je na toj konferenciji istaknuto kako ABA liga više ne treba da bude prioritet najboljim srpskim timovima. Ne slaže se sa tim Ražnatović.

"I tako smo saznali da jedina liga u Evropi, pored španske, koja ima tri evroligaša i tri tima u Evrokupu zapravo nije dobra! Takođe smo shvatili da šest vrhunskih igrača iz najboljih timova ACB lige poput Reala i Barselone, koji su odabrali da igraju u ABA zapravo ne znaju šta rade", napisao je Miodrag Ražnatović na svom tviter profilu i uz to je na kraju stavio emotikon koji se smije.

I tako smo saznali da jedina liga u Evropi, pored spanske koja ima 3 evroligasa, i 3 tima u Evro kupu, zapravo nije dobra! Takodje smo shvatili da 6 vrhunskih igraca iz najboljih timova Acb lige poput Reala i Barcelone, koji su odabrali da igraju u Aba zapravo ne znaju sta rade — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)July 10, 2025

Šta je rečeno o ABA ligi?

"Što se tiče ABA lige, mislimo da je izgubila sportski i tržišni značaj, da Partizan i Zvezda imaju trogodišnje evroligaške licence. Kao doskorašnji predsjednik Zvezde kažem da je naš cilj bio da kroz ABA ligu uđemo u neko evropsko takmičenje i da kroz taj sistem dođemo do stabilne evroligaške pozicije i došlo se do trogodišnjeg ugovora. Ovakva ABA liga ne vodi nigdje, nije iz prethodnih perioda kada je donosila bodovanje, pa i prvi na tabeli, bila su i tri kluba u Evroligi. Kvalitet regionalnih klubova opada, mi smo ABA 1 i ABA 2 ligu iskoristili da podignemo kvalitete naših klubova. Imamo pojavu neregularnih i vještačkih klubova iz razloga finansija", rekao je Nebojša Čović na ovoj konferenciji.

"Ne kažem da je Dubai neregularan, on je regularan kada vam svake godine da 1,7 miliona evra, to služi da bi liga funkcionisala. Iako je osnivački akt ABA lige tako formiran da se odnosi na ligu u kojoj se takmiče klubovi iz regiona ili sa prostora bivše Jugoslavije, bilo bi lijepo da je Dubai bio u eks-Ju. Ne služi više interesima srpske košarke kao nekada, zasićenost mješovitih liga bez identiteta i uvođenje timova iz država koji ne pripadaju bivšoj državi. Vrijeme je za povratak modela suverenog domaćeg takmičenja prema primjerima iz Grčke, Litvanije, Francuske, Španije, pogledajte Grčku koji ima PAO i Olimpijakos u Evroligi i igraju u domaćoj ligi. Ne opterećuje ih previše, daje im prostor za naporno evroligaško takmičenje, ove sezone biće 20 klubova sa 10 duplih kola. I to je još jedan od argumenata", rekao je takođe sadašnji predsjednik KSS.