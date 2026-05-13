OBRT NA GRBAVICI – Savo Milošević napušta Željezničar pred duel sa Borcem!

Savo Milošević neće voditi Željezničar na utakmici protiv Borca u Banjaluci.

Fudbaleri Željezničara u subotu gostuju banjalučkom Borcu u meču 34. kola Premijer lige BIH, a „plavi“ sa Grbavice će u Banjaluku doći bez Save Miloševića.

Iako se prije dva dana pisalo da će nekadašnji fudbaler i trener Partizana definitivno ostati na klupi Željezničara, on će napustiti ekipu i to prije utakmice sa Borcem, pišu „sportske.ba“.

Još nije poznato ko će voditi Željezničar protiv Borca, a ne bi bilo iznenađenje da „vatrogasac“ ponovo bude Dino Đurbuzović.

Računajući njega Željezničar su u dosadašnjem dijelu sezone vodila četiri trenera, a ukoliko se uprava odluči za nekog drugog, novi trener biće peti u sezoni 2025/26.

Osim Save Miloševića klub će prema pisanju sarajevskog portala napustiti i biznismen Sanin Mirvić, koji je krajem decembra preuzeo upravljanje klubom. Tada je izmijenjen Statut kluba, ali ovu izmjenu prema nezvaninim informacijama nakon dugog čekanja neće prihvatiti Minsitarstvo pravde FBIH i to je razlog zašto Mirvić odlazi.