Mikić nakon trijumfa u Derventi: "Nakon lošijeg otvaranja naš kvalitet je došao do izražaja"

Trener Borca m:tel iznio je utiske sa posljednjeg ligaškog meča u sezoni.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Rukometaši Borca m:tel trijumfalno su završili takmičenje u Premijer ligi BiH.

Izabranici Mirka Mikića su u Derventi savladali istoimenog domaćina razlikom od sedam golova (24:31) i još jednom dokazali da su u ovom trenutku druga najbolja ekipa u BiH.

"Malo lošije otvaranje utakmice, pa smo se kasnije sabrali dok smo se privikli na kriterijum suđenja i na sve... Njihov teren, oni su igrali sa dosta motiva, tako da je u početku bilo malo neizvjesno. Mislim da je u drugom poluvremenu naš kvalitet došao do izražaja, da smo malo stegli odbranu, popravili neke greške iz prvog poluvremena i na kraju zasluženo i relativno lako pobijedili", rekao je poslije meča trener crveno-plavih, nastavivši:

"Priveli smo utakmicu kraju u posljednjih petnaest minuta. Najvažnije je da se niko nije povredio, da smo pustili sve igrače da igraju i to je to što se tiče Premijer lige za ovu sezonu. Sad se okrećemo obavezama u Kupu Republike Srpske. Imamo još posla, nismo završili za ovu godinu i nadam se da ćemo, ako Bog da, odigrati u Boriku pred našom publikom još jednu utakmicu."

Borac m:tel je, inače, već izborio finale nakon što je Slavija odustala od daljeg takmičenja. Drugi polufinalni par čine Sloga i Leotar, a datum odigravanja ove utakmice biće naknadno određen.

(mondo.ba, D. Šutvić)