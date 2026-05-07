RK Borac m:tel produžio ugovore sa četvoricom igrača

Izvor: RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac m:tel završio je danas veliki posao kada je riječ o formiranju igračkog kadra za novu sezonu.

U jednom danu dogovoren je produžetak saradnje na još jednu godinu sa četvoricom dosadašnjih prvotimaca – Milošem Nježićem, Slavenom Pejanovićem, Arsenijem Bubićem i Nikolom Ivanovićem.

Miloš Nježić je više od decenije među crveno-plavima, a tu ostaje i naredne sezone.

“Velika mi je čast što sam produžio ugovor, ovo će biti moja 14. uzastopna godina u klubu. Borac je klub koji uvijek cilja na najviše domete, pa će tako biti i sljedeće sezone. Nadam se dobrim rezultatima, osvajanju lige i Kupa, kao i što boljem plasmanu u Evropi i Kupu RS. Najbitnije je da nas zdravlje posluži kako bismo uspjeli u svim tim namjerama”, rekao je Nježić.

Mladi Slaven Pejanović zahvalio se treneru i upravi Borca na odluci da mu ponude novi ugovor.

“Jako smo zadovoljni kako smo odradili ovu sezonu, ali se nadam da ćemo u sljedećoj otići korak dalje. Cilj je da pokušamo uzeti titulu i da, naravno, ponovo igramo Evropu”, rekao je Pejanović.

Arsenije Bubić istakao je da je ekipe premašila prvobitne ciljeve.

“Zadovoljni smo drugim mjestom u ligaškom dijelu, iako ostaje žal što smo bitku za titulu protiv Ljubuškog izgubili ranije nego što smo željeli. Ipak, mislim da smo premašili prvobitne klupske ciljeve za ovu sezonu. Predstoji nam još Kup Republike Srpske gdje idemo na trofej, a što se tiče budućnosti, produžio sam ugovor jer mi se sviđa način rada, ekipa i funkcionisanje kluba. U sljedećoj sezoni se nadam još većim uspjesima”.

Nikola Ivanović poslije potpisa naovog ugovora najavio je napad na duplu krunu naredne sezone.

“Završavamo ovu sezonu na drugom mjestu, što je po meni solidan rezultat, a već krećemo sa pripremama za iduću sezonu i potpisivanjem novih ugovora. Drago mi je što smo Bubić, ja i još neki igrači već potpisali, čime se zadržava okosnica ekipe. Nadamo se još boljim rezultatima dogodine; biće možda i pojačanja, ali najbitnije je da smo se kao grupa dodatno povezali. Uz Vranješa, koji je tu par mjeseci, stvari idu na bolje i vjerujem da ćemo iduće sezone ozbiljnije napasti titulu i Kup. Izborili smo i Evropu, pa iako će sezona biti napornija, nadam se da će se isplatit”, rekao je Ivanović.