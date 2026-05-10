Borac m:tel slavio u Derventi, "davljenik" čeka poraz Bosne kako bi ostao u ligi

Dragan Šutvić
Banjalučani su trijumfovali u posljednjoj ligaškoj utakmici u sezoni (24:31).

Rukomet liga BiH Derventa Borac Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Posljednji meč završnog, 26. kola rukometne Premijer lige BiH odigrali su u Derventi istoimeni domaćin i Borac m:tel, koji je trijumfovao razlikom od sedam golova

DERVENTA – BORAC M:TEL 24:31

Za goste ovaj meč nije imao prevelik takmičarski značaj jer je u prošlom kolu ubjedljivim trijumfom nad Zrinjskim (43:28) obezbijedio drugo mjesto. Sa druge strane, Derventi su bodovi bili potrebni jer bi eventualnom pobjedom izborila opstanak bez obzira na ishod zaostalog meča 25. kola između Bosne i Izviđača u Visokom. Ovako, mora da čeka poraz Visočaka u meču čiji če datum odigravanja biti naknadno određen.

Borac m:tel je u 4. minutu, drugim golom Herića, odmakao na plus dva (1:3), na šta je domaćin odgovorio serijom 4:0, došavši do 5:3 u 8. minutu. Nastavilo se smjenama u vođstvu, pa je nakon Borčeve serije od tri gola za 5:6 Derventa stigla do 9:7, dok su crveno-plavi uzvratili ponovo spojivši tri gola za 9:10.

Amar Herić i Vladimir Vranješ su u pobjedi učestvovali sa po 7 golova, dok je Miloš Nježić postigao 5. U ekipi Dervente, Miloš Maksimović je takođe poentirao 7 puta, dok su po jedan pogodak manje upisali Dražen Milinković i Milenko Rožić.

Ponovo je Borac m:tel u 24. i 28. minutu imao dva gola prednosti (11:13, 12:14), nakon čega je Derventa u posljednjem napadu, pri rezultatu 13:14, imala priliku da na odmor ode u egalu. Nije je iskoristila, nakon čega u posljednjih nekoliko sekundi Draganić nije uspio da realizuje zicer.

U drugom poluvremenu se, ipak, vodila druga priča na terenu. Izabranici Mirka Mikića su odmah odveli meč u željenom smjeru i postepeno dizali prednost. Tako su u 38. minutu odmakli na plus četiri (15:19), koliko je bilo u još par navrata, prije nego što je u 46. minutu kapital iznosio pet golova (19:24).

Nije Borac m:tel spuštao tempo, pa je tako u nekoliko navrata prednost iznosila maksimalnih osam golova.



(mondo.ba, D. Šutvić)

Rukomet Rukometna liga BiH RK Derventa RK Borac

