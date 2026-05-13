Štimac poslije osvojenog Kupa BIH: Nismo sumnjali u naš kvalitet, ovo je šampionska ekipa!

"Ponosan sam na igrače, sve u klubu i pogotovo navijače, zbog njih igramo", rekao je trener Zrinjskog poslije osvojenog Kupa BIH.

Ekipa Zrinjskog osvojila je Kup BIH nakon što je u dvomeču finala prvo savladala Velež,a potom u srijedu u revanšu remizirala 1:1.

„Nismo sumnjali nijednog trenutka da imamo kvalitet, kapacitet i sve ono što treba imati. Ovo je šampionska ekipa, pobjednički mentalitet stanuje ovdje, zasluženo osvojen kup“, bio je prvi komentar trenera Zrinjskog Igora Štimca.

Potom se osvrnuo na samu utakmicu.

„Nekako smo prerano dali taj gol i kao da smo odustali od igre, onog što jesmo i što možemo napraviti, ograničili se na neko rijetko pokušavanje da napravimo nešto iz kontranapada i ugrozimo gol. S tim dijelom se moramo malo pozabaviti. Moramo uvijek igrati napadački, postići što više golova jer nekad te kazni sport i kada se ograničiš samo na odbranu onda se dese ružne stvari“.

Zrinjski je osvojio Superkup BIH i Kup BIH, te napravio veliki uspjeh u Evropi ove sezone.

„Apsolutno sam ponosan na igrače, na cijeli klub, sve zaposlene i na navijače posebno. Nismo imali puno puta priliku da nas prate i bodre. Putovali su u Bijeljinu tamo i nazad da bi nas bodrli 60 minuta, kapa do poda. Zaslužuju sve ove trofeje, radi njih igramo i osvajamo trofeje. Na moje igrače sam ponosan. Nažalost nisam učestvovao u kreiranju ekipe, došao sam poslije prelaznog roka kada je ritam već bio ubitačan, ali imajući u vidu sve što smo prošli ovo je super uspješna sezona – finansijski, evropski, dva trofeja, ponovo za istoriju“, rekao je Štimac.