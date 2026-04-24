Zvezda i Partizan znaju kada igraju KLS: Određeni datumi, planira se F4 u Nišu

Okvirno su poznati datumi odigravanja završnice domaće lige u košarci. Crvena zvezda već zna rivala, dok ga Partizan čeka.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan su ispali iz Evrolige, tako da ih do kraja sezone čekaju samo obaveze u ABA ligi i završnici domaćeg prvenstva. Sada "Mocart sport" prenosi da će vječiti rivali igrati svoje mečeve četvrtfinala Superlige u košarci 29. i 30. aprila, dok će ostala četvrtfinala početi kasnije zbog obaveza ekipa u plej-inu i plej-autu ABA lige.

Četvrfinale ABA lige startuje 8. maja, pa čelnici KLS žele da u kalendar ubace plej-of domaćeg takmičenja. U njemu će pored šest timova iz ABA lige igrati i dva najbolja tima iz KLS-a. To će biti Zlatibor koji je prvak, dok se za drugo mjesto bore Hercegovac iz Gajdobre i Sloboda iz Užica.

Crvena zvezda će igrati protiv Zlatibora 29. aprila pa 1. maja, dok se još uvijek ne zna termin eventualne treće utakmice. Partizan će saznati da li su mu rivali Hercegovac ili Sloboda nakon posljednjeg kola KLS koje je na programu 24. i 25. aprila. Nakon što se sazna ko je rival Partizanu, crno-bijeli će svoje četvrtfinalne mečeve igrati 30. aprila i 2. maja.

U ostalim serijama se sastaju Mega i Borac te Spartak i FMP, ali će one početi kada ekipe završe svoje obaveze u ABA ligi. Ideja je da četvrfinalne serije budu gotove do 14. ili 15. maja i da zatim uslijedi Fajnal for u Nišu. "Mocart" nezvanično saznaje da je ideja da se F4 u Čairu igra od 21. do 23. maja. Ipak postoji mogućnost pomjeranja datuma.

Kao i za Kup Radivoja Koraća i u domaćoj ligi će ekipe moći da prijave četiri stranca, a vječiti rivali će morati da biraju pošto Partizan ima devet, a Crvena zvezda deset stranaca u sastavu.

