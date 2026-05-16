Zaplakao pred cijelim Japanom: Legenda reprezentacije sa 39 godina ide na peti Mundijal

Fudbaler Japana Juta Nagatomo dobio je poziv nacionalnog tima za predstojeći Mundijal 2026, imao je ušao u 40. godinu, što je doživio vrlo emotivno

Reprezentacija Japana objavila je konačan spisak igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo, a među 26 odabranih našlo se i nekoliko iznenađenja. Selektor Hadžime Morijasu odlučio je da na Mundijal povede kombinaciju iskustva i mladosti, ali će samuraji na velikom takmičenju biti oslabljeni neigranjem dvojice važnih fudbalera. Međutim mjesta je bilo za Jutu Nagatoma, koji ima 39 godina.

Na završnom spisku nema Kaorua Mitome i Takumija Minamina, koji zbog povreda neće moći da pomognu nacionalnom timu. Odsustvo dvojice standardnih reprezentativaca predstavlja veliki problem za Japan, posebno jer su obojica imali važnu ulogu u prethodnim kvalifikacionim utakmicama.

Posebnu pažnju privukao je poziv za Juta Nagatoma. Iskusni lijevi bek ima 39 godina i trenutno nastupa za Tokio, a mnogi su vjerovali da više neće dobiti priliku u reprezentaciji. Ipak, Morijasu smatra da je njegovo iskustvo od ogromnog značaja za tim, kako na terenu, tako i van njega.

Nagatomo nije uspio da sakrije emocije tokom konferencije za medije na kojoj je selektor čitao imena putnika za Mundijal. Kada je čuo svoje ime, rasplakao se pred kamerama, pokazavši koliko mu i dalje znači igranje za nacionalni tim. Veteran japanskog fudbala debitovao je za reprezentaciju još 2008. i do sada je odigrao 144 utakmice uz četiri postignuta gola, a ovo će mu biti peto učešće na Mundijalu. Evropska publika pamti ga po nastupima za Inter i Galatasaraj, dok je igrao i za Ćezenu i Marselj.

Japan će prvenstvo otvoriti 14. juna duelom protiv Holandije, zatim ih 21. juna očekuje meč sa Tunisom, dok će grupnu fazu završiti utakmicom protiv Švedske 26. juna.