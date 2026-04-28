Zvezda iz Pionira kreće po šampionsku titulu: Počinje KLS i za crveno-bijele

Saša Obradović najavio početak Košarkaške lige Srbije za Crvenu zvezdu.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Crvene zvezde nedavno su završili učešće u Evroligi, a za njih već u srijedu počinje novo takmičenje - borbu za trofej u domaćem prvenstvu počinje od četvrtfinala, a protivnik u Košarkaškoj ligi Srbije biće im ekipa Zlatibora. Meč se igra u srijedu od 18.30 u hali "Aleksandar Nikolić" i biće novi veliki izazov za ekipu Saše Obradovića.

Trener Zvezde moraće da motiviše igrače i pripremi ih za borbu na još dva fronta, pošto su do kraja sezone na talonu državna i regionalna titula, a crveno-bijeli žele da ih osvoje i tako na pravi način završe takmičarsku godinu. Obradović je dan pred utakmicu govorio o meču protiv Zlatibora.

"Pristupamo ovim utakmicama maksimalno ozbiljno, uz respekt ekipe Zlatibora. Neće biti nikakvog potcjenjivanja, pristup mora da bude isti kao i na utakmicama u kojima sam tražio čvrstu odbranu, energiju i maksimalno poštovanje protivnika. Za nas je ovo važno takmičenje kao i sva druga u kojima smo nastupali, i takav mora da bude i odnos na terenu uz specifičnu situaciju koju smo već imali u Kupu Radivoja Koraća, a to je ograničenje broja stranih igrača", rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Crvena zvezda neće biti kompletna na ovim mečevima, ali to neće umanjiti njene ambicije. Navijači očekuju trofeje, kako onaj u Košarkaškoj ligi Srbije tako i onaj u ABA ligi, gdje će konkurencija biti još jača nego u nacionalnom prvenstvu.

Šta kaže Miljenović?

Zbog pravila o broju stranaca, očekuje se da srpski košarkaši ponovo preuzmu veću ulogu u taboru Crvene zvezde. Jedan od onih koji bi mogli da se nametnu je Stefan Miljenović, bek koji je tokom sezone imao i neke veoma zapažene partije.

"Zlatibor je pokazao svoj kvalitet u KLS, osvojili su prvo mjesto, i sigurno će željeti da se pokažu u pravom svjetlu, i to bez opterećenja i u utakmicama četvrtfinala. Na nama je da opravdamo ulogu favorita, jer nam je ovo takmičenje bitno, donosi trofej u izmijenjenom formatu. Biće drugačije, imaćemo ograničen broj stranaca, ali to je prilika za sve ostale momke da iskoristimo priliku. Želimo pobjedu, ali i da odigramo dobru utakmicu", rekao je bek Crvene zvezde.

Četvrtfinalne serije igraju se do dvije pobjede, a nakon meča u Beogradu ekipa Zlatibora će biti domaćin Zvezdi na svom parketu. Eventualni treći meč igraće se u Beogradu, a pobjednik serije plasiraće se na Fajnal-for koji će se ove sezone igrati u niškoj hali "Čair".