Euforija u Čajetini pred dolazak Crvene zvezde: "Napunili bismo pet hala"

Košarkaši Crvene zvezde odmjeriće snage sa ekipom Zlatibora u Košarkaškoj ligi Srbije.

Košarkaši Crvene zvezde startuju četvrtfinalnu seriju Košarkaške lige Srbije protiv ekipe Zlatibora u srijedu od 18.30 u hali "Aleksandar Nikolić". Druga utakmica će biti odigrana 1. maja u Čajetini gdje će se tražiti karta više.

Serija se igra na dvije dobijene utakmice, a ekipa Zlatibora nema šta da izgubi protiv apsolutnog favorita. Trener tima iz Čajetine, Strajin Nedović je euforiju pred dolazak Zvezde opisao u jednoj rečenici.

"Koliko je veliko interesovanje za utakmicu sa Crvenom zvezdom, napunili bismo pet hala u Čajetini", rekao je Nedović za stranici "Edinenciklopedija".