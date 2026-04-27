Partizan kreće po trofej u KLS: Besplatan ulaz na prvi meč četvrtfinala

Navijači Partizana mogu bespaltno u Beogradsku arenu, na meč protiv Slobode iz Užica.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan će u četvrtak, 30. aprila, početi pohod na šampionsku titulu u Srbiji. Meč četvrtfinala KLS igraće na svom terenu protiv Slobode iz Užica, a klub je odlučio da za taj meč časti navijače koji nemaju sezonske ulaznice za mečeve crno-bijelih.

Kako se navodi na društvenim mrežama, Partizan je obezbijedio slobodan ulaz za navijače na nivoe 200 i 400 u Beogradskoj areni, odnosno na sve pozicije osim mjesta pored terena i u svečane lože. Tamo će sjediti samo vlasnici sezonskih karata, dok će na ostalim pozicijama u hali vlasnici sezonskih karata imati prednost u odnosu na one koji koriste pogodnost besplatnog ulaza na meč.

Парни ваљак започиње одбрану титуле првака Србије у четвртак, 30. априла!⚫️⚪️



Прва утакмица четвртфинала@KLSrbije

Улаз на места поред терена и у ложе, само са сезонским картама. Власници сезонских улазница имају приоритет у попуњавању својих места, док ће људи без улазница…pic.twitter.com/q0SerbNp1i — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)April 27, 2026

Četvrtfinale Košarkaške lige Srbije igra se u vidu serija, a pobjednik je tim koji prvi stigne do dvije pobjede. Prvi meč će se igrati pred navijačima Partizana, koji će biti ogroman favorit u okršajima protiv užičke Slobode. Pobjednik ove serije obezbijediće plasman na Fajnal-for, koji će se igrati u niškoj hali Čair.

Podsjećamo, košarkaše Partizana pored završnice sezone u KLS očekuje i rasplet u ABA ligi, gdje će se tim španskog stručnjaka Đoana Penjaroje takođe boriti za trofej. Osvajanje državnog i regionalnog takmičenja popravilo bi sezonu crno-bijelih, koji u Evroligi nisu ostvarili cilj.

