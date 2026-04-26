Partizan našao prvog centra u Hapoelu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Partizan je izgleda počeo pregovore sa Taijem Odijasom oko transfera. On bi mogao da bude prva opcija pod košem naredne sezone.

partizan dovodi taija odijasea Izvor: MN PRESS

Partizan je izgleda našao pojačanje na istom mjestu kao i Crvena zvezda. Pisali su izraelski mediji da su crveno-bijeli već dogovorili dolazak Krisa Džounsa iz Hapoela iz Tel Aviva, a sada izraelski sajtovi izvještavaju da je centar Tai Odijase na meti Partizana. 

Navodno mu je Hapoel ponudio novi dvogodišnji ugovor, ali je i Partizan u trci za njegov potpis. Nigerijski centar koji nije bio u prvom planu na startu sezone tokom godine je dobirm igrama uspio da se nametne kao prvi centar i sada crno-bijeli žele da ga dovedu i da on bude prva opcija pod košem.

On je prošle godine potpisao 1+1 ugovor što znači da mu druga sezona nije garantovana. Sada su mu Izraelci ponudili dvogodišnji saradnju, ali navodno mu je Partizan dao "višegodišnji ugovor". 

Ko je Tai Odijase?

Ovaj Nigerijac rođen u Americi je nastupao za reprezentaciju - Portorika! To je radio kao naturalizovani igrač, a nakon završenog koledža išao je postepeno. Igrao je za Tenerife, pa Lavrio u Grčkoj, zatim u razvojnoj lgii i za Getingen i Oldenburg u Njemačkoj. Potom je nastupao za Brešu, Prometej i Bahčešehir.

Ovaj 30-godišnji igrač visok 206 centimetara došao je u Hapoel kao četvrti centar, ali je uspio da se izbori za minutažu zajedno sa Denom Oturuom, dok je recimo Džonatana Motlija potpuno izbacio iz rotacije. U izraelskoj ligi je imao 14,4 poena i 4,3 skoka po meču, a u Evroligi je bio dosta lošiji sa prosjekom od 4 poena i 1,9 skokova. Ipak tek u drugom dijelu sezone je zapravo i dobio šansu u Evroligi pa je tako protiv Dubaija imao indeks korisnosti 20, Makabiju je ubacio 13 poena, protiv Dubaija je imao 7 skokova...

