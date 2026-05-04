"Ni predsjednik Reala ne zna šta će da radi": Miško Ražnatović iskreno o saradnji Evrolige i NBA

Košarkaški menadžer Miško Ražnatović bi lično volio da NBA dođe u Evropu, ali tu je dosta nepoznanica.

Najpoznatiji košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović govorio je potencijalnoj novoj ligi u Evropi pod patronatom NBA i FIBA. Već dugo se priča o novom takmičenju, ali činjenica je da se još uvijek nije daleko odmaklo.

Nedavno je održan sastanak NBA, FIBA i Evrolige i očekuje se da tri košarkaške organizacije pronađu najbolje rješenje za budućnost evropske košarke. Prema mišljenju Ražnatovića, najbolje bi bilo da ne dođe do spajanja sa Evroligom, već da NBA Evropa bude samostalno takmičenje.

"Mislim da bi najbolje rješenje bilo da nova liga, NBA Evropa, bude potpuno odvojena od postojeće Evrolige. To bi bilo dobro za sve, posebno za novu ligu. Ipak, vjerujem da je saradnja neophodna, a posljednji signali idu u tom pravcu. Prije šest mjeseci gotovo da nije bilo kontakta. Sada je situacija mnogo bolja. Novi direktor Evrolige, Čus Bueno, koji je ranije radio u NBA, zajedno sa predstavnicima NBA Evrope prati utakmicu. To šalje poruku da nema sukoba i da se razgovori vode. Vidjećemo šta će se dogoditi. Evroliga je trenutno najzanimljivije takmičenje na svijetu. Razlike su minimalne, svaka utakmica je borba i izuzetno je uzbudljivo za navijače", rekao je Ražnatović u intervjuu za "Front Office Sports".

I dalje je neizvjesna sudbina Real Madrida koji još uvijek nije produžio desetogodišnju licencu sa Evroligom. Ipak, ne zvuči baš realno da će se tek tako pridružiti novom projektu.

"Mislim da ni predsjednik Real Madrida trenutno ne bi mogao da vam da jasan odgovor. Ideja NBA Evrope zvuči vrlo obećavajuće, ali nije jasno kako će funkcionisati. Takav korak nije lak. Vjerujem da će poslije završetka Evrolige uslijediti intenzivni razgovori i da ćemo za dva do tri mjeseca imati jasniju sliku. Lično bih volio da NBA dođe u Evropu i postigne dogovor sa Evroligom, jer elitnom takmičenju nedostaje organizaciona i finansijska stabilnost. To bi moglo da napravi nešto zaista posebno".

Upitan je da li bi investirao u neku od timova? Pominju se vrtoglave cifre od 500.000.000 do milijardu dolara.

"Te sume za nas u Evropi djeluju kao naučna fantastika. Evropski klubovi funkcionišu na potpuno drugačijem nivou. Kada smo čuli te brojke, bili smo prilično zbunjeni. Iskreno, trenutno postoji mnogo neizvjesnosti. Čak i ja, kada pregovaram o ugovorima za igrače, više nisam siguran da li je dugoročan ugovor najbolja strategija. Šta ako sljedeće godine dođe NBA Evropa sa potpuno drugačijom strukturom i finansijama? Pokušavam da pronađem balans, što nije lako".

Da li bi NBA Evropa mogla da utiče da manje igrača odlazi u najjaču košarkašku ligu? "Ne. NBA je NBA, postoji samo jedna takva liga. Sve ostalo će biti povezano, ali neće imati isti nivo kvaliteta ni finansija. Najbolji evropski igrači koji imaju šansu za pravi NBA ugovor svakako će otići u NBA".

Uveliko se priča i o "Projektu B" sa kojim se i sam Ražnatović dovodio u vezu. Za sada je taj projekat izvjesniji od NBA Evrope i uglavnom je fokusiran na žensku košarku.

"Teško je reći. 'Projekat B' je veoma ambiciozan i potpuno drugačiji od svega što smo do sada vidjeli. Po prvi put bi igrači igrali za ligu, a ne za klubove. To je prava revolucija. Ali kako će to funkcionisati i kako će eventualni uspjeh NBA Evrope uticati na to, moraćemo da sačekamo", kaže Ražnatović i dodaje:

"'Projekat B' je realan i sa 99% sigurnosti će početi krajem ove ili početkom sljedeće godine. Ima mnogo razgovora i rada na tome, ali kao i kod NBA Evrope, još uvijek nije jasno kako će sve izgledati".