Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Razočaravajuće vijesti sa sastanka Evrolige, NBA i FIBA: Evo šta je dogovoreno

Bojan Jakovljević
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana čekaju rasplet, kao i cijela košarkaška Evropa.

Sastanak NBA i Evrolige bez bitnih odluka Izvor: MN PRESS

Ovog utorka održan je famozni sastanak na kome su učestvovali predstavnici NBA, FIBA i Evrolige. Iako je sve najavljeno pompezno, nikakve odgovore i naznake u kom pravcu će se kretati evropska košarka nismo dobili.

FIBA je objavila saopštenje u kojem se navodi da su danas u Ženevi održani konstruktivni razgovori između predstavnika FIBA, NBA i Evrolige o budućnosti evropske košarke i potencijalnim mogućnostima za saradnju.

U pitanju je kratko i šturo saoštenje, bez bilo kakvih detalja sastanka. "Predstavnici FIBA, NBA i Evrolige sastali su se danas u sjedištu FIBA u Švajcarskoj, gdje su vođeni konstruktivni razgovori o budućnosti evropske košarke i o potencijalnim mogućnostima za saradnju. Sve tri strane su se složile da nastave razgovore u narednim nedjeljama", navodi se.

Prema ranijim izvještajima, vode se razgovori o strateškom savezu i potencijalnom projektu NBA Evropa, pri čemu sve strane nastoje da spriječe podjelu kontinentalnog takmičenja između rivalskih organizacija.

Od neprijatelja do saveznika

Promjena se desila kada je Ćus Bueno preuzeo funkciju izvršnog direktora Evrolige.

"Vrijeme je da izbjegnemo konfrontacije i sukobe, da ostavimo po strani ponos, da gradimo mostove i da istražimo potencijalne sinergije kako bismo postigli konsenzus između strana." Sa ovim načinom razmišljanja, Ćus Bueno, izvršni direktor Evrolige i Džordž Aivazoglu, generalni direktor NBA za Evropu i Bliski istok, prisustvovali su sastanku. 

Komesar NBA lige Adam Silver je već iskusio ogromne poteškoće sa kojima se susreo u namjeri da stvori takozvanu NBA Evropu. Možda je zbog toga otvorio vrata postizanju sporazuma sa Evroligom.

"Za dobrobit evropske košarke, bilo bi najbolje da se pridružimo Evroligi. Moramo da osmislimo pristup rastu košarke širom Evrope. To podrazumijeva dopunjavanje nacionalnih liga i saradnju sa Evroligom i FIBA", rekao je 26. marta nakon sastanka upravnog odbora.

Crvena zvezda i Partizan čekaju rasplet i traže novi status

Evroliga je spremna za transformaciju i u planu je prelazak na franšizni sistem. Kandidati su i srpski klubovi koji već godinama igraju u najjačoj ligi. Crvena zvezda i Partizan su konkurisali za mjesto, ali oni nisu jedini zainteresovani.

Za nove licence javilo se čak 17 klubova, a među njima Partizan i Crvena zvezda. Tu su, između ostalih, još Monako, Virtus, Valensija, Dubai, Pariz, Hapoel, Dubai, Zenit, Galatasaraj, Napoli i franšiza koja će biti stvorena u Londonu

