Rajaković preporodio Toronto, sad stiže nagrada: Reptorsi spremaju veliki potez

Srpski stručnajk koji vodi Toronto Darko Rajaković dobio je ponudu da ostane u NBA ligi

Srpski košarkaški trener Darko Rajaković (47) napravio je veliki iskorak kad je Toronto uveo u plaj-of najjače lige na svijetu. Ne samo da je postao prvi Evropljanin koji je to učinio, već je stekao i povjerenje čelnika kluba koji vodi. Zbog toga Toronto sad želi da zadrži Rajakovića u timu.

Kako mediji u Kanadi javljaju, Toronto ima ozbiljne namjere da zadrži rođenog Čačanina. Kako "sportnet" javlja Reptorsi će ponuditi Darku Rajakoviću i generalnom menadžeru Bobiju Vebsteru produženje ugovora u narednih nekoliko sedmica. Rajaković nije uspio da uvede Toronto u drugi krug plej-ofa, ali s obzirom na to da je ovaj tim izborio borbu i poslije ligaškog dijela sezone, to je znatan korak za ekipu koja je u minuloj sezoni bila na gotovo posljednjem mjestu.

Ovaj medij navodi i citat dobro upućenog izvora koji je rekao: "Nećete dozvoliti da glavni trener i generalni menadžer uđu u posljednju godinu ugovora i tako budu u ćorsokacima, naročito ne kad su igrali plej-of", dodaje se.

Kad su u pitanju detalji, poput vremenskog roka, tek ih treba utvrditi. Kako se navodi, prioritet je Vebster, koji će vjerovatno odlučivati i novim uslovima sa Rajakovićem. Ono zbog čega je generalni menadžer prioritet jeste činjenica da je Dalas i te kako zainteresovan da dovede Vebstera.

Bilo kako bilo, Darko Rajaković u Torontu ima ugovor do ljeta 2027, do kraja naredne sezone.