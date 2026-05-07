logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rajaković preporodio Toronto, sad stiže nagrada: Reptorsi spremaju veliki potez

Rajaković preporodio Toronto, sad stiže nagrada: Reptorsi spremaju veliki potez

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpski stručnajk koji vodi Toronto Darko Rajaković dobio je ponudu da ostane u NBA ligi

Toronto će ponuditi novi ugovor Rajakoviću Izvor: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Srpski košarkaški trener Darko Rajaković (47) napravio je veliki iskorak kad je Toronto uveo u plaj-of najjače lige na svijetu. Ne samo da je postao prvi Evropljanin koji je to učinio, već je stekao i povjerenje čelnika kluba koji vodi. Zbog toga Toronto sad želi da zadrži Rajakovića u timu.

Kako mediji u Kanadi javljaju, Toronto ima ozbiljne namjere da zadrži rođenog Čačanina. Kako "sportnet" javlja Reptorsi će ponuditi Darku Rajakoviću i generalnom menadžeru Bobiju Vebsteru produženje ugovora u narednih nekoliko sedmica. Rajaković nije uspio da uvede Toronto u drugi krug plej-ofa, ali s obzirom na to da je ovaj tim izborio borbu i poslije ligaškog dijela sezone, to je znatan korak za ekipu koja je u minuloj sezoni bila na gotovo posljednjem mjestu.

Ovaj medij navodi i citat dobro upućenog izvora koji je rekao: "Nećete dozvoliti da glavni trener i generalni menadžer uđu u posljednju godinu ugovora i tako budu u ćorsokacima, naročito ne kad su igrali plej-of", dodaje se.

Kad su u pitanju detalji, poput vremenskog roka, tek ih treba utvrditi. Kako se navodi, prioritet je Vebster, koji će vjerovatno odlučivati i novim uslovima sa Rajakovićem. Ono zbog čega je generalni menadžer prioritet jeste činjenica da je Dalas i te kako zainteresovan da dovede Vebstera.

Bilo kako bilo, Darko Rajaković u Torontu ima ugovor do ljeta 2027, do kraja naredne sezone.

Tagovi

Darko Rajaković NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC