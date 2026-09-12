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Puca u Prištini, kapiten napao savez i otišao: "Pravda će jednog dana izaći na vidjelo"

Puca u Prištini, kapiten napao savez i otišao: "Pravda će jednog dana izaći na vidjelo"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bivši reprezentativac Albanije, pa kapiten "Kosova" Amir Rahmani više neće igrati za reprezentaciju samoproglašenog "Kosova".

Amir Rahmani Izvor: Alin Marinescu / Alin Marinescu / Profimedia

Kapiten reprezentacije samoproglašenog "Kosova" Amir Rahmani (32) povukao se iz nacionalnog tima zbog rukovodstva prištinskog fudbalskog saveza. Fudbaler rođen u Prištini 1994. godine i dugogodišnji defanzivac Napolija rekao je na rastanku da je situacija u tamošnjem savezu loša i da godinama nema poboljšanja. Takođe, rekao je da trpi višegodišnje napade i da više neće igrati za reprezentaciju.

"Nakon 10 godina u reprezentaciji, od kojih 7 godina kao kapiten, obavještavam vas da više neću biti dio reprezentacije Kosova sve dok FFK (Fudbalski savez Kosova) vode ljudi koji su trenutno tu. Zbog mnogih faktora, stalnih nesuglasica i nedostatka kompetentnih ljudi koji bi se pozabavili našim problemima i žalbama, situacija je godinama ostala bez poboljšanja".

"Šta sam dobio zauzvrat? Stalne i koordinisane napade tokom više od dvije godine od strane onih koji bi trebalo da nas štite. Pravda će jednog dana izaći na vidjelo. Ova odluka dolazi iz potrebe da sačuvam svoj integritet kao kapiten i profesionalni fudbaler, ali iznad svega iz mojih vrijednosti kao čovjeka", napisao je on

Amir Rahmani je svojevremeno mijenjao reprezentacije, jer je igrao za Albaniju 2014. i 2015. i u njenom dresu dao gol "Kosovu", pa onda počeo da igra za samoproglašenu republiku.

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Tagovi

Amir Rahmani Kosovo fudbal

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