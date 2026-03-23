Košta 30.000.000 evra i igraće za tzv. Kosovo: Kradu ga Albaniji i evropskoj fudbalskoj sili

Ofanzivac Brajtona na pozajmici u RB Lajpcigu Brajan Gruda (21) mogao bi da promijeni reprezentaciju pred Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Reprezentacija "Kosova" će se takmičiti u evropskom baražu za odlazak na Mundijal 2026 koji organizuju SAD, Kanada i Meksiko, a prvi rival biće im reprezentacija Slovačke. Ukoliko preskoče tu prepreku, u "finalu" će igrati protiv boljeg iz meča Turske i Rumunije. Dvije pobjede vode ih na Svjetsko prvenstvo, a u Prištini se već priča šta bi moglo da se desi nakon toga.

Kako prenosi novinar Ilber Keljmendi, "Kosovo" je spremno da "ukrade" fudbalera Brajana Grudu, čija je tržišta vrijednost oko 30.000.000 evra. Navodno, Gruda je shvatio da u reprezentaciji Njemačke nema mjesta za njega, a pošto njegova porodica nije u sjajnim odnosima sa Fudbalskim savezom Albanije, "Kosovo" će pokušati da ga privuče i odvede na Mundijal.

"Ako se Kosovo plasira na Svjetsko prvenstvo, postoji ogromna šansa da će Brajan Gruda zaigrati za nacionalni tim. Već postoje kontakti sa Fudbalskim savezom 'Kosova'. Gruda i njegova porodica nisu u najboljim odnosima s Fudbalskim savezom Albanije. Kako Njemačka ne računa na njega za Svjetsko prvenstvo, velika je mogućnost da ćemo ga vidjeti u dresu 'Kosova'", navodi albanski novinar.

Gruda je ranije više puta isticao da želi da igra za reprezentaciju Njemačke, a mediji u Albaniji često su postavljali pitanje o njemu tamošnjim fudbalskim radnicima. Činilo se u jednom trenutku da bi Gruda mogao da postane reprezentativac Albanije, ali do toga nije došlo - možda baš i zbog želje fudbalera da igra za Njemačku, koju osjeća kao svoju domovinu.

Brajan Gruda je godinama bio član Majnca u kojem je nastupao za mlađe kategorije i prvi tim. Nakon 31 meča koji je odigrao za seniorsku ekipu napravio je transfer težak čak 28.000.000 evra, a kupio ga je Brajton. Za tim koji se takmiči u Premijer ligi Gruda je nastupio na 45 utakmica, a zatim je početkom 2026. godine otišao na pozajmicu u RB Lajpcig.

Otkako se vratio u njemački fudbal, Gruda ima osam odigranih mečeva za svoj novi klub, uz tri gola i dvije asistencije. To su daleko najbolje brojke u njegovoj karijeri, a nedavno je ubjedljivu pobjedu protiv Hofenhajma (5:0) obilježio sa dva gola i asistencijom. Najbolje se snalazi kao ofanzivni vezni, ali može da igra i po krilu. Za mlađe kategorije reprezentacije Njemačke odigrao je više od 30 mečeva, a na prijateljskom meču seniorske reprezentacije protiv Ukrajine 2024. godine sjedio je na klupi.

