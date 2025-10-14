Potpuni haos: Tzv. Kosovo može direktno na Mundijal

Velike su šanse da se tzv. Kosovo plasira u baraž kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Björn Larsson Rosvall/TT/TT NEWS AGENCY

Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova na dobrom je putu da se plasira u baraž kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon što su po drugi put savladali selekciju Švedske sa 1:0, daju im se velike šanse da završe kao drugi u grupi. Švajcarska je trenutno prva sa 10 bodova, slijedi pomenuto tzv. Kosovo sa 7, dok je Slovenija treća sa tek 3 boda i šokantno posljednja Švedska sa osvojenim jednim bodom poslije četiri odigrana kola.

Štaviše, nakon što su Švajcarci rezmizirali sa Slovencima, tim koji predvodi Franko Foda mogla bi čak i do direktnog plasmana na Mundijal. Ipak, prema proračunima superkompjutera, tzv. Kosovo će u baraž, za šta su šanse čak 74%, dok Švajcarci idu direktno na Svjetsko prvenstvo - 98,4%.

Kosovo with a huge step towards the Playoffs!



Disastrous campaign by Sweden so far (1 point in 4 rounds❗️), but they already have Playoffs in the bag via ️UNL.



Slovenia may be the only team in this group to be eliminated in November.



Switzerland controlling the…pic.twitter.com/a2I31yK1CL — Football Meets Data (@fmeetsdata)October 13, 2025

Rasplet ćemo vidjeti u poslednja dva kola, a u narednom će snage odmjeriti tzv. Kosovo i Slovenija u Ljubljani, dok će Švajcarci pokušati da ovjere prvu poziciju protiv Šveđana kojima je jedinu nadu za plasman sačuvala Liga nacija koja im je obezbijedila mjesto u baražu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)