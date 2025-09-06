logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znate šta mislim o Kosovu": Granita Džaku sačekali ovacijama, on ih razbio i slavio

"Znate šta mislim o Kosovu": Granita Džaku sačekali ovacijama, on ih razbio i slavio

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Granit Džaka nije imao namjeru da igra pod ručnom protiv tzv. "Kosova", tako da je jedva dočekao pobjedu na meču.

granit dzaka slavio pobjedu nad kosovom Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Granit Džaka je igrao meč protiv reprezentacije tzv. "Kosova" i Švajcarska je razbila ovaj tim. Na kraju su Švajcarci pobijedili sa 4:0 poslije dva gola Brila Embola i pogodaka Akandžija i Vidmera. 

Granit Džaka je odigrao svi 90 minuta i bio je jedini Albanac u timu Murata Jakina za ovaj meč. Dobio je ovacije od navijača oba tima u meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali je poslije meča razočarao navijače gostiju izjavom.

"Cijeli svijet zna da sam Albanac u srcu i krvi. Slavio sam golove večeras jer igram za Švajcarsku, ali svi znate šta mislim o Kosovu i Albaniji i koliko ih volim", rekao je Džaka nakon utakmice.

Srbe uvijek provocirao

Kao reprezentativac Švajcarske Džaka je nekoliko puta igrao protiv Srbije na velikim takmičenjima i tu je uvijek bilo problema. Vidjeli smo da je slavio gol sa dresom na kome je pisalo "Jašari", sjećamo se da je bilo i sukoba na ivici tuče sa srpskim fudbalerima. 

Kakva je situacija u grupi? 

Nakon pobjede Švajcarske počele su konačno kjvalifikacije u ovoj grupi. Sada su Švajcarci prvi jer su u drugom meču Švedska i Slovenija odigrali neriješeno 2:2. Poveli su Šveđani golom Elange, izjednačio je Lovrić na dodavanje Timija Maksa Elšnika, a onda je Ajari pogodio za 2:1. Na kraju je Žan Vipotnik dao gol u 90. minutu za 2:2.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:38
Granit Džaka odjurio sa terena posle Švajcarska - Srbija 1:1
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Granit Džaka fudbal Kosovo Švajcarska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC