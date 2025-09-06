"Znate šta mislim o Kosovu": Granita Džaku sačekali ovacijama, on ih razbio i slavio

Granit Džaka nije imao namjeru da igra pod ručnom protiv tzv. "Kosova", tako da je jedva dočekao pobjedu na meču.

Granit Džaka je igrao meč protiv reprezentacije tzv. "Kosova" i Švajcarska je razbila ovaj tim. Na kraju su Švajcarci pobijedili sa 4:0 poslije dva gola Brila Embola i pogodaka Akandžija i Vidmera.

Granit Džaka je odigrao svi 90 minuta i bio je jedini Albanac u timu Murata Jakina za ovaj meč. Dobio je ovacije od navijača oba tima u meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali je poslije meča razočarao navijače gostiju izjavom.

"Cijeli svijet zna da sam Albanac u srcu i krvi. Slavio sam golove večeras jer igram za Švajcarsku, ali svi znate šta mislim o Kosovu i Albaniji i koliko ih volim", rekao je Džaka nakon utakmice.

Srbe uvijek provocirao

Kao reprezentativac Švajcarske Džaka je nekoliko puta igrao protiv Srbije na velikim takmičenjima i tu je uvijek bilo problema. Vidjeli smo da je slavio gol sa dresom na kome je pisalo "Jašari", sjećamo se da je bilo i sukoba na ivici tuče sa srpskim fudbalerima.

Kakva je situacija u grupi?

Nakon pobjede Švajcarske počele su konačno kjvalifikacije u ovoj grupi. Sada su Švajcarci prvi jer su u drugom meču Švedska i Slovenija odigrali neriješeno 2:2. Poveli su Šveđani golom Elange, izjednačio je Lovrić na dodavanje Timija Maksa Elšnika, a onda je Ajari pogodio za 2:1. Na kraju je Žan Vipotnik dao gol u 90. minutu za 2:2.

