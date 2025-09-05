logo
Bolan poraz Crne Gore, ruši se san o Svjetskom prvenstvu: Tim Roberta Prosinečkog pao u Podgorici

Autor Mladen Šolak
Reprezentacija Crne Gore ponovo izgubila od Češke i ostala udaljena od Svjetskog prvenstva

Reprezentacija Crne Gore izgubila je kod kuće jako bitan meč protiv Češke, 0:2 (0:1). Golovima vezista Lukaša Červa u 3. minutu i Vaslava Černija u 90+6' minutu, tim Roberta Prosinečkog doživio je poraz koji ga je već poslije četiri kola drastično udaljio od plasmana na Mundijal.

U ovom trenutku Crnogorci su treći na tabeli sa šest bodova i po dvije pobjede i dva poraza, iza Hrvatske koja ima meč manje, devet bodova i koja će u ponedjeljak od 20.45 dočekati Crnu Goru na Maksimiru u Zagrebu. Prva je Češka, sa 12 osvojenih bodova u uvodnih pet kola, uz odigrani meč više od Hrvatske.

Partizanov vezista Milan Vukotić bio je starter Crne Gore i igrao je do 71. minuta, dok je bek beogradskih crno-bijelih Milan Roganović debitovao za "A" tim ušavši u igru u 59. minutu. Sa njima u sastavu, tim Zvezdine legende ipak nije uspio da izbjegne drugi poraz od Češke u ovim kvalifikacijama, poslije junskog neuspeha u Plzenju.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

fudbal

