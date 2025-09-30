"Ako me Srbija ne želi, igraću za Kosovo": Bio kapiten "orlića", a onda sebi uništio karijeru

Svojevremeno je Arton Zekaj bio najtalentovaniji fudbaler Partizana i jedan od najtalentovanijih u Evropi na svojoj poziciji, a kad je umjesto Srbije zaigrao za "Kosovo" sve je krenulo nizbrdo.

Izvor: Instagram/tonizekaj_/printscreen

Nekadašnji fudbaler Partizana Arton Zekaj ovog ljeta ponovo je ostao bez kluba. Nakon nešto više od pola godine u Luksemburgu on se rastao sa tamošnjom ekipom Esperanž, za koju je odigrao 15 mečeva, postigao jedan gol i jednom asistirao. Bio je to još jedan od Zekajevih pokušaja da oživi fudbalsku karijeru, koja ide nizbrdo još od kako je odlučio da umejsto za Srbiju nastupa za "Kosovo".

Svojevremeno je Arton važio za jednog od najtalentovanijih defanzivnih veznih fudbalera u Evropi. Rođen je u albanskoj porodici iz okoline Prizrena, ali su njegovi u tom trenutku živjeli u Subotici. Ponikao je u Spartaku, ali je pažnju na sebe skrenuo u dresu Partizana koji je u njemu vidio pravog bisera domaćeg fudbala i uzeo ga već sa 15 godina. Zekaj je bio lider generacije, a zbog nastupa u mlađim kategorijama crno-bijelih redovno je dobijao pozive u nacionalni tim.

Arton Zekaj je odigrao čak 15 mečeva za mlađe kategorije Srbije, a na nekim od tih utakmica bio je kapiten. Ipak, kako se Zekaj bližio seniorskom fudbalu, tako su sve glasniji bili pritisci da se odluči za koju reprezentaciju želi da igra. Kada su shvatili da je momak albanskog porijekla kapiten srpske reprezentacije, mediji u Prištini i Tirani počeli su sa tekstovima o promjeni državljanstva.

"Nisam dobio nikakav poziv, niti sam u tom pravcu ikada razmišljao. Vjerujte mi, puna mi je glava, telefon ne prestaje da mi zvoni, ne znam više ni šta bih pričao kad ne postoji nikakav osnov - za bilo kakve polemike ili objašnjavanja. Pominje se da bih zaigrao za Kosovo u slučaju da ne budem u planu A selekcije Srbije. To je krajnje nekorektno, ko sam ja da bih bilo koga uslovljavao", rekao je Arton Zekaj za "Novosti" 2018. godine, nekoliko dana nakon što je proslavio 18. rođendan.

Sırbistan u17 milli takımı kaptanı Arnavut asıllı Arton Zekaj icin Kosova futbol federasyonu devreye girmis.. yetenekli cocugu Sırbistan bırakmak istemiyor.. enteresan bir futbol hikayesi gercektenpic.twitter.com/6KPRa79wrq — Caner (@canerpehlivan)April 25, 2018

Sa druge strane su bili uporni... "Koha" je još u aprilu 2017. godine pisala kako su Arton Zekaj, njegov otac i menadžer mladog fudbalera posjetili Prištinu gdje im je Isa Sadriu bio "veza". Navodno, sastali su se sa nekadašnjim fudbalerom Partizana koji je trebalo da im bude spona sa Fudbalskim savezom "Kosova" i da im ugovori sastanke na kojima bi se dogovoralo oko promjene nacionalnog tima.

Krajem 2018. godine, nakon što mu je selektor Ilija Stolica objasnio da nije dobio poziv jer su drugi igrači u fokusu, Arton Zekaj je ponovo govorio o reprezentaciji za koju će igrati. Tada je već otvoreno pominjao "Kosovo", iako je i dalje želio da nosi dres Srbije sa kojom je povezan tokom čitavog života.

"Imam poziv i Kosova, tražili su da igram za njih. Igraću za one koji me više žele. Htio bih da nastavim tamo gdje sam stao u mlađim reprezentativnim kategorijama, ali ako me ne žele, tu ne mogu ništa da učinim. Igrao bih za Srbiju, tu sam rođen, odrastao, prošao sve reprezentativne selekcije... Pa, ako me država gdje sam rođen, Srbija, ne bude htjela, onda ću razmisliti o igranju za reprezentaciju koja me želi", rekao je Zekaj u jednom od svojih intervjua.

Arton Zekaj je već sa 16 godina priključen prvom timu Partizana, a zatim je pozajmljen Bačkoj iz Bačke Palanke u kojoj nije dobio priliku ni da debituje. Istina, sjedio je na klupi na nekoliko mečeva Superlige Srbije, ali nije zaigrao za tim koji se kratko zadržao u elitnom rangu. Uslijedio je odlazak u Sopot 2018. godine, odakle se Zekaj kao i dalje veoma talentovani fudbaler zaputio u Francusku.

Pomalo neočekivano jer mu je karijera već bila pod znakom pitanja, Arton Zekaj potpisao je za Lil u ljeto 2018. godine. Odmah je i debitovao, jer je na meču prvog kola dobio priliku u posljednjem minutu nadoknade, ali se ispostavilo da je to jedini meč koji će odigrati za prvi tim. Razvijao se u B ekipi francuskog kluba, ali to nije bilo dovoljno. Nakon tri godine u Lilu Arton Zekaj je bio u daleko težem položaju nego prije odlaska iz Srbije.

U međuvremenu je postao mladi reprezentativac "Kosova" i pet puta je nastupio za tim, ali na klupskom planu nije mu išlo ništa. Odlučio je da napravi jednogodišnju pauzu u karijeri, a naredni potez bio je još čudniji. Fudbalu se vraćao tokom jedne sezone u dresu Tise iz Adorjana, ekipe koja je u tom trenutku igrala Srpsku ligu Vojvodina - treći rang takmičenja. Nije bilo blistavo, pa je Arton uzeo još godinu i po dana pauze u karijeri, prije nego što je krajem 2024. godine potpisao za Esperanž. Nedavno mu je istekao ugovor sa klubom iz Luksmburga i on nema tim u sezoni koja je počela.