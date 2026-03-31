"Kosovo" ne ide na Svjetsko prvenstvo: Razbijena "turska kletva" usred Prištine

Turska prvi put od 2002. godine, a tek treći put u istoriji, učestvuje na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Tzv. Kosovo nije uspjelo da slavi pred navijačima u Prištini.

Izvor: Profimedia/Yigit Oerme / imago sportfotodie

Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova nije uspjela da se plasira na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu. U finalu baraža u Prištini, fudbaleri domaće selekcije izgubili su od Turske 1:0, tako da ćemo talentovanu selekciju Vinćenca Montele gledati na Mundijalu prvi put od 2002. godine, kada je Turska bila bronzana.

Igralo se inače skoro sto minuta na stadionu "Fadilj Vokri" pred skoro 14 hiljada navijača, a Turska je zaista zasluženo prošla dalje, pokazujući da ipak iskustvo mnogo igra ulogu na ovakvim utakmicama.

Jedini gol na meču postigao je Kerim Akturkoglu u 53. minutu, na asistenciju Kokčua, da bi poslije toga Montela pametno naredio "zatvaranje" prilaza svom golu. Zbog toga, tzv. Kosovo nije stvorilo naročito izgledne prilike da izjednači rezultat i da makar uspije da dođe do produžetaka u Prištini.

Turska je tako sa dvije pobjede sa po 1:0 - protiv Rumunije i tzv. Kosova - uspjela ono što nije pune 24 godine, pošto je još od Japana i Južne Koreje nije bilo na Mundijalima.

Da stvar bude nevjerovatnija, ovo će biti tek treće učešće za Tursku na šampionatima sviheta, pošto je prethodno igrala jedino još 1954. godine. Četiri godine kasnije, povukla se sa Svjetskog prvenstva u Švedskoj, a onda je sve do 2002. godine čekala na plasman i šokirala je svijet bronzanom medaljom.

Na SP u SAD, Meksiku i Kanadi igraće u grupnoj fazi protiv domaćina Amerike, Australije i Paragvaja.

