Navijači tzv. Kosova budili Turke usred noći: Evo šta se desilo pred odlučujući meč u Prištini

Selekcije tzv. Kosova i Turske odmeriće snage u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova dočekuje Tursku u okviru baraža za Svetsko prvenstvo. Duel je zakazan za utorak od 20.45 na stadionu Fadilj Vokri u Prištini, a domaćini su se postarali da gosti imaju "vreo" doček.

Navijači su tokom noći organizovali vatromet i pokušali da poremete san i koncentraciju Turaka koji važe za favorita u ovoj utakmici. Na društvenim mrežama su se pojavili snimci koji svjedoče da gosti nisu imali mira pred odlučujući meč vrijedan plasmana na Mundijal.

Za tzv. Kosovo ovo je istorijska šansa, ali Turci su veliki favoriti. Ako se uzmu u obzir rezultati iz kvalifikacija, tu nema mnogo razlike.

31.03.2026, Kosovo - Turkey, Albanians with fireworks in middle of night where Turkey national team is staying, click here for more:https://t.co/tXnvC77yz2



All in one place. Tap to download.

https://t.co/FXnrFRp1rXpic.twitter.com/PnWF88y7IW — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)March 31, 2026

Tzv. Kosovo je završilo drugo u kvalifikacionoj grupi B iza Švajcarske, a u polufinalu baraža savladali su Slovačku sa 4:3. Turci su završili iza Španije u grupi, a u polufinalu su savladali Rumuniju sa 1:0.