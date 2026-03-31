Navijači tzv. Kosova budili Turke usred noći: Evo šta se desilo pred odlučujući meč u Prištini

Navijači tzv. Kosova budili Turke usred noći: Evo šta se desilo pred odlučujući meč u Prištini

Autor Jelena Bijeljić
0

Selekcije tzv. Kosova i Turske odmeriće snage u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo.

Navijači tzv. Kosova budili Turke usred noći Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova dočekuje Tursku u okviru baraža za Svetsko prvenstvo. Duel je zakazan za utorak od 20.45 na stadionu Fadilj Vokri u Prištini, a domaćini su se postarali da gosti imaju "vreo" doček.

Navijači su tokom noći organizovali vatromet i pokušali da poremete san i koncentraciju Turaka koji važe za favorita u ovoj utakmici. Na društvenim mrežama su se pojavili snimci koji svjedoče da gosti nisu imali mira pred odlučujući meč vrijedan plasmana na Mundijal.

Za tzv. Kosovo ovo je istorijska šansa, ali Turci su veliki favoriti. Ako se uzmu u obzir rezultati iz kvalifikacija, tu nema mnogo razlike.

Tzv. Kosovo je završilo drugo u kvalifikacionoj grupi B iza Švajcarske, a u polufinalu baraža savladali su Slovačku sa 4:3. Turci su završili iza Španije u grupi, a u polufinalu su savladali Rumuniju sa 1:0.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

