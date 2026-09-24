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Ovako će izgledati novi Maksimir! Italijani pobijedili na konkursu, rušenje sadašnjeg stadiona počinje sljedeće godine!

Ovako će izgledati novi Maksimir! Italijani pobijedili na konkursu, rušenje sadašnjeg stadiona počinje sljedeće godine!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Predstavljeno idejno rješenje novog stadiona Maksimir u Zagrebu koji je djelo arhitehtonskog studija iz Italije.

Predstavljen izgleda novog stadiona Maksimir Izvor: Grad Zagreb/PRESS

Stadion Maksimir, dom zagrebačkog Dinama definitivno ide u istoriju.

Grad Zagreb u četvrtak je predstavio idejno rješenje novog Maksimira koje je pobijedilo na međunarodnom konkursu na koji je stiglo 88 radova iz više od 20 zemalja.

Prvonagrađeni rad djelo je arhitektonskog studija "VG13 Architects Studio Associato" iz Italije, arhitekata Tomasa Fantinija i Alberta Rosija.

"Novi stadion sklop je velikih horizontalnih i kosih ploha čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihova odnosa. Upravo prostor između tih ploha postaje arhitektura. Prema fudbalskom terenu tribine se povezuju u jednu kompaktnu, intenzivnu i akustički snažnu arenu. Prema Zagrebu tribine se razmiču i otvaraju, pretvarajući stadion u javnu arhitekturu koja pripada gradu. Stadion je to koji će biti prepoznatljiv i jedinstven u globalnom okvirima, a u isto vrijeme je i eho naše tradicije i identiteta izvornog stadiona Maksimir transponiran u budućnos“, rekao je predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić tokom predstavljanja u Zagrebu, prenosi "HRT".

S autorom prvonagrađenog rada biće ugovoren posao izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.

Nakon odluke Ocjenjivačkog suda krenuće ugovaranje projektovanja novog fudbalskog stadiona kao preduslov za dobijanje lokacijske i građevinske dozvole te pripremu cjelokupne dokumentacije za javnu nabavku za izvođenje radova. 

Sami radovi bi krenuli 2029. godine, dok se početak uklanjanja starog stadiona očekuje naredne godine i Dinamo će do izgradnje novog Maksimira igrati na novoizgrađenom stadionu u Kranjčevićevoj ulici.

Tagovi

Maksimir dinamo

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