Toni Kukoč: "Nikad neću priznati da je Jokić bolji od Dražena ili Divca"

Slavni hrvatski košarkaš Toni Kukoč ispričao je da cijeni Nikolu Jokića i Luku Dončića, ali da prethodna generacija - ona njegova - ipak ne može u isti koš sa njima. Smatra da su Dražen, Divac, Rađa i ostali bili bolji.

Izvor: YouTube/Sport nedjeljom official

Slavni hrvatski košarkaš Toni Kukoč često je kritikovao modernu košarku ističući da bi u današnje vrijeme i on imao "lude" brojke u NBA ligi. S obzirom na to da se radi o članu najslavnije generacije Čikago Bulsa, one koja je s Džordanom i Pipenom "harala" devedesetih, Kukoč mora makar da se sasluša, iako će biti dosta onih koji se neće složiti sa njegovim stavovima.

Sada je član Kuće slavnih govorio o promenama koje su evropski košarkaši donijeli u NBA i gostujući u emisiji "Sport Nedjeljom" posebno se osvrnuo na Nikolu Jokića, Luku Dončića i Janisa Adetokunba - trenutno možda i najbolje igrače svijeta, svu trojicu sa Balkana. Ipak, kada je trebalo uporediti savremene zvezde sa velikanima prethodne generacije čiji je i sam bio dio, Toni Kukoč je jasno stao na stranu svojih nekadašnjih rivala.

Po njegovom ukusu su ipak prije svi oni igrači sa kojima je osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka dijelio teren, prije svega oni koji su i najpopularniji na ovim prostorima: Dražen Petrović, Vlade Divac i Dino Rađa.

"Nikad neću priznati da su bolji"

"Imate Jokića, Dončića i Janisa. To su tri igrača koji su bili MVP i veliki košarkaši. Ali, ja nikada neću priznati da su današnji igrači bolji od Dražena, Dina, Divca, Sabonisa ili Marčuljonisa", rekao je Toni Kukoč u emisiji "Sport Nedjeljom".

Zašto to kaže slavni hrvatski košarkaš koji je sa Bulsima osvojio tri šampionska prstena? Jednostavno, smatra da je košarka na neki način postala jednostavnija za igranje i da to više nije isti sport: "Tada je reket bio zatrpan ogromnim, tradicionalnim centrima koji su dominirali u svakom skoku", naglasio je Kukoč.

Šta je Kukoč rekao još o Jokiću?

Kukoč je tokom razgovora govorio i o Jokiću i Dončiću, ali njegove pohvale dvojici evropskih asova nisu promijenile stav da je nova generacija bolja od prethodne, posebno jer joj je i sva tehnologija i medicina dostupna.

"Jokić i Dončić imaju visoku košarkašku inteligenciju koja dolazi iz evropske, balkanske škole. Oni su osnove doveli do savršenstva, a njihovo razumijevanje igre mnogo je naprednije od ostatka lige. Nikola Jokić je fenomenalan košarkaški genije, čija me vizija potpuno fascinira. Ali igra u eri u kojoj ne mora da se suočava sa trojicom fizički dominantnih centara u svakoj utakmici", zaključio je Kukoč.

Ni Rađa ne priznaje Jokiću

Interesantno je da je prije nekoliko godina sličan stav zauzeo i Dino Rađa, saigrač Tonija Kukoča iz najslavnije generacije koju je imala hrvatska košarka, prije toga jugoslovenska: "Nikola Jokić je genije, košarku vidi četiri koraka unaprijed, savršeno maskira neke svoje nedostatke, ali pri tome mu pomaže i današnja košarka koja puno više štiti napadača nego što je to bilo nekada u moje vrijeme", rekao je Rađa.

"Ja sam stara škola i uvijek ću na to pitanje (najbolji sa ovih prostora, prim. aut.) dati isti odgovor: Zdovc, Dražen, Toni, Divac i ja. Ali kako među najbolje ne staviti i Jokića, Sabonisa, Gasola, Novickog, Dončića...? Jednostavno nije fer", svjestan je Rađa koliko je ovo pitanje teško za odgovoriti.