Skandal na kongresu FIFA: Infantino pokušao da miri Izrael i Palestinu, doživio fijasko na bini

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Predsjednik FIFA Đani Infantino pokušao da pomiri predstavnike saveza Izraela i Palestine, ali je Palestinac Džibril Radžub odbio rukovanje.

Infantino htio da pomiri izrael i palestinu na bini

Predsjednik Međunarodne fudbalske asocijacije (FIFA) Đani Infantino pokušao je da na kongresu te organizacije u Vankuveru "pomiri" predstavnike Izraela i Palestine, ali nije uspio. Kada je uputio poziv predsjedniku Fudbalskog saveza Palestine Džibrilu Radžubu i potpredsjedniku izraelskog Saveza Basimu Šeiku Sulimanu da se rukuju, Palestinac ga je odbio.

Radžub je odbio da stane kraj Sulimana, koji je imače Palestinac koji živi u Izraelu. Na poziv Infantina da pošalju poruku pomirenja, Radžub je odbio njegovu ruku na ramenu i odrično reagovao na poziv da se rukuju.

"Ne mogu da se rukujem sa nekim koga su Izraelci kupili da bi prikrili svoj fašizam i genocid. Mi patimo", rekao je poslije te neprijatnosti predsjednik FS Palestine.

Infantino je najavio da neće odustati. "Radićemo zajedno. Predsjednik Radžub, potpredsjednik Suliman. Hajde da radimo zajedno, da djeci pružimo nadu. Ovo su komplikovane stvari", kazao je Švajcarac.

Infantinov pokušaj nije "omekšao" nijednu stranu, pa je palestinski predsjednik saveza Radžub u svom govoru još jednom pozvao izraelske klubove da ne njihovi timovi ne budu na Zapadnoj obali.

"Ako stavimo to rukovanje u prvi plan poslije svega što je rečeno za govornicom, to negira čitav smisao govora koji je Radžub održao", rekla je potpredsjednica FS Palestine Susan Šalabi.

"Proveo je 15 minuta objašnjavajući svima da je važno poštovati pravila, da bi ovo što se događa moglo da postane presedan u kojem se bezobzirnu krše prava članice. Sve to bismo (pričom o rukovanju) gurnuli pod tepih, što je apsurdno", rekla je ona.

(MONDO)

