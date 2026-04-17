Gledaćemo muzički nastup na Svjetskom prvenstvu: Infantino najavio spektakl u poluvremenu finala Mundijala

Bojan Jakovljević
Postoji ideja da na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva gledamo i muzički nastup po uzoru na Superbol. Spominje se da će nastupati "Koldplej"...

Koldplej svira u finalu Mundijala 2026 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Prvi put u istoriji će na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva u fudbalu da bude muzički nastup. Postoje najave o svemu tome. Spominju se razni izvođači, najviše "Koldplej" i navodno bi pauza između dva dijela trebalo da traje oko 25 minuta umjesto 15. To je potvrdio i Đani Infantino.

"Finale je 19. jula i prvi put u istoriji ćemo imati šou na poluvremenu. Vodiće ga Kris Martin i 'Koldplej'. Ne mogu još da vam kažem koji umjetnici će biti, ali neće biti samo jedan, već više njih. I biće najveće na svijetu, biće fantastično", rekao je prvi čovjek FIFA Đani Infantino na jednoj konferenciji.

Takve stvari do sada smo viđali u nekim drugim sportovima, ponajviše u američkom fudbalu i "Superbolu". Nije nešto šta vole navijači koji prate fudbal, ali će biti interesantno vidjeti kako će to da izgleda na Mundijalu koji se održava u Americi, Kanadi i Meksiku.

Možda će vas zanimati

