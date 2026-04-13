Još se ne znaju svi učesnici Svjetskog prvenstva: FIFA bi da "pogura" Italiju na Mundijal?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nevjerovatan obrt, iako je djelovalo da Italija neće učestvovati na Mundijalu 2026.

ko ce igrati mundijal 2026 umjesto irana

Mundijal 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku trebalo bi da se odigra za nekoliko mjeseci, ali spisak učesnika još nije u potpunosti poznat. Iako smo krajem marta na održanim baražima dobili preostale učesnike turnira, sada je pitanje da li će se na turniru pojaviti selekcija Irana - koja razmišlja o bojkotovanju zbog nove krize na Bliskom istoku.

Pričalo se da je FIFA zainteresovana da njihovo mjesto, ukoliko ostane prazno, dodijeli nekoj od reprezentacija iz Azije koje nisu uspjele da se plasiraju. Kako je u međuvremenu Irak prošao kroz interkontinentalni baraž, to mjesto bi moglo da se otvori za selekciju Ujedinjenih Arapaskih Emirata, ali... Sve je izvjesnije da će FIFA razmišljati i u drugom pravcu.

Kako prenosi "Atletik", jedna od opcija je da mjesto na Svetskom prvenstvu dobije reprezentacija Italije kao višestruki šampion i najbolje plasirani tim koji nije obezbijedio plasman na turnir u SAD, Kanadi i Meksiku. Sa druge strane, pojavila se informacija o održavanju turnira koji bi tek u junu dao posljednjeg učesnika predstojećeg Mundijala!

Na njemu bi igrale četiri selekcije, po dvije iz Evrope i Azije. Evropski fudbal vjerovatno bi predstavljale Italija i Danska kao najbolji timovi koji nisu obezbijedili plasman, dok je pitanje ko bi od reprezentacija iz Azije uzeo učešće na ovom turniru. Najbolji plasman na FIFA listi, a da neće igrati na Mundijalu, imaju Ujedinjeni Arapski Emirati i Oman. Jasno je da bi samo jedan tim, pobjednik tog turnira, mogao da obezbijedi učešće u grupi koju već sada čine Belgija, Egipat i Novi Zeland.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković
