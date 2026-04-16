Infantino udario kontru Donaldu Trampu: "Iran će sigurno igrati na Svjetskom prvenstvu"

Sukobi između Irana i SAD utiču na učešće fudbalske reprezentacije Irana na Svjetskom prvenstvu. Đani Infantino tvrdi da je njihov nastup "siguran".

Već duže vremena traju sukobi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i zbog toga je mnogo stvari "u vazduhu". Između ostalog, nije poznato ni da li će fudbalska reprezentacija Irana nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, pošto je Donald Tramp rekao da igrači "nisu bezbjedni".

Međutim, sada predsednik FIFA Đani Infantino priča drugu priču. Prema njegovim riječima, učešće Irana na Mundijalu je "sigurno", s tim da nije rekao odakle mu ovakve informacije na dva mjeseca pred početak turnira.

"Iran će doći, to je zaista sigurno", izjavio je Đani Infantino na ekonomskoj konferenciji koju je organizovao CNBC u Vašingtonu: "Nadamo se da će do tada (početka takmičenja 11. juna, prim. aut.) situacija biti mirna, što bi zaista pomoglo", dodao je prvi čovjek svjetskog fudbala.

Na ovaj način, Đani Infantino pravi i pritisak na Irance: "Iran mora da dođe, oni predstavljaju svoj narod, kvalifikovali su se, igrači žele da igraju", rekao je prvi čovjek FIFA koji je nedavno i bio sa fudbalskom reprezentacijom Irana.

Šta ako Iran ne dođe?

Jedna od najboljih azijskih selekcija plasirala se na Svjetsko prvenstvo u grupu "G" zajedno sa Novim Zelandom i Belgijom (igra se u Los Anđelesu), odnosno Egiptom (Sijetl). Iranski bazni kamp tokom turnira trebalo bi da se nalazi u Tusonu u Arizoni.

Za sada se spominjalo nekoliko varijanti ako Iran ne dođe na Svjetsko prvenstvo, od toga da će Italija zamijeniti Iran, preko toga da će "vizu" dobiti Ujedinjeni Arapski Emirati kao najbolja selekcija iz Azije koja ne ide na turnir. Takođe, sve glasnije se priča i o tome da bi FIFA mogla da organizuje turnir koji bi odredio posljednjeg putnika na Mundijal.

