logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predsjednik FIFA želi tretman kao papa: Policija u Vankuveru odbila Infantinov zahtjev!

Goran Arbutina
1

Đani Infantino ponovo imao nerealne zahtjeve od organizatora velikih događaja.

Đani Infantnino tražio pratnju kao papa

Kongres FIFA biće održan ovog četvrtka u Vankuveru, a pred ovaj događaj prvi čovjek Svjetske fudbalske federacije imao je zahtjev za poseban tretman od strane bezbjednosnih struktura u Kanadi.

Đani Infantino zatražio je da mu bude obezbijeđena policijska pratnja u stilu one koju ima papa ili američki predsjednik, otkrili su kanadski mediji.

Predsjednik FIFA tražio je "nivo 4" policijske pratnje u kojem mu se obezbjeđuje da njegov konvoj vozila može u saobraćaju i da prolazi kroz crveno, ali je njegov zahtjev odbijen.

Ovim povodom oglasili su se iz kabineta gradonačelnika Vankuvera i naveli da će biti obezbjeđeni "adekvatne, propisane mjere u skladu sa praksom organizacije velikih međunarodnih događaja u Vankuveru".

Ovo inače nije prvi put da je Infantino tražio specijalan tretman. Predsjednik FIFA zatražio je kolonu policijskih vozila i tokom posjete Svjetskom prvenstvu za žene 2023. godine na Novom Zelanda, ali i tada su lokalne bezbjednosne strukture odbile njegov zahtjev.

Tagovi

Đani Infantino FIFA

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Koliko je onda utakmica namjestio kad ne smije na bijeli dan

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

