Predsjednik FIFA želi tretman kao papa: Policija u Vankuveru odbila Infantinov zahtjev!

Đani Infantino ponovo imao nerealne zahtjeve od organizatora velikih događaja.

Kongres FIFA biće održan ovog četvrtka u Vankuveru, a pred ovaj događaj prvi čovjek Svjetske fudbalske federacije imao je zahtjev za poseban tretman od strane bezbjednosnih struktura u Kanadi.

Đani Infantino zatražio je da mu bude obezbijeđena policijska pratnja u stilu one koju ima papa ili američki predsjednik, otkrili su kanadski mediji.

Predsjednik FIFA tražio je "nivo 4" policijske pratnje u kojem mu se obezbjeđuje da njegov konvoj vozila može u saobraćaju i da prolazi kroz crveno, ali je njegov zahtjev odbijen.

Ovim povodom oglasili su se iz kabineta gradonačelnika Vankuvera i naveli da će biti obezbjeđeni "adekvatne, propisane mjere u skladu sa praksom organizacije velikih međunarodnih događaja u Vankuveru".

Ovo inače nije prvi put da je Infantino tražio specijalan tretman. Predsjednik FIFA zatražio je kolonu policijskih vozila i tokom posjete Svjetskom prvenstvu za žene 2023. godine na Novom Zelanda, ali i tada su lokalne bezbjednosne strukture odbile njegov zahtjev.