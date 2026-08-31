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Hrvat postao svjetski šampion, pa poručio: "Ne organizujte mi doček, neću doći"

Hrvat postao svjetski šampion, pa poručio: "Ne organizujte mi doček, neću doći"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Filip Hrgović ostvario je pobjedu karijere i želi da je proslavi u krugu porodice.

Filip Hrgović svjetski šampion u boksu Izvor: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Hrvatski bokser Filip Hrgović postao je svjetski šampion u teškoj kategoriji, pošto je nokautirao Britanca Mozesa Itaumu u devetoj rundi, i tako mu nanio prvi poraz u karijeri.

Bio je to izuzetno dramatičan i žestok duel sa dosta preokreta, ali je Hrgović uspio da se pridigne i na kraju slavi u najvažnijoj borbi karijere. Najveća motivacija mu je bila porodica i tek rođena kćerkica, a u izjavi za hrvatske medije je odbio bilo kakvo slavlje i organizovani doček.

"Ovo je nevjerovatno, još mi zvoni glava od udaraca, nisam svjestan ničega. Presrećan sam i ne mogu da vjerujem da sam ostvario svoj san nakon 20 godina. Ovo mi je bio posljednji voz za titulu jer svi znamo kako bokserska politika funkcioniše, znao sam da je sad ili nikad! Ovo je slika moje karijere, maltretirali su me, ali sam izdržao i na kraju uspio", rekao je Hrgović u izjavi za "Večernji list".

"Moj tata je bio najveća podrška, vjerujem da je ponosan jer bez njega ne bi bilo ništa moguće. Htio sam da prestanem poslije Duboisa, ali nastavio sam zbog kćerkice jer se taman rodila i htio sam da bude ponosna na mene", rekao je hrvatski bokser i poentirao:

"Nemam nikakve želje za slavlje, ne zanima me slavlje, slavlje je osjećaj koji imam, postao sam svjetski prvak. Nemojte mi organizovati nikakvo slavlje jer neću doći, želim da budem sa svojom ženom i bebom, niko ne zna gdje idem, biće druge prilike", rekao je Hrgović.

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Filip Hrgović Boks

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