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Filip Hrgović je novi prvak svijeta u boksu: Svijet gledao kako usred Londona prebija Britanca

Filip Hrgović je novi prvak svijeta u boksu: Svijet gledao kako usred Londona prebija Britanca

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Hrvatski bokser Filip Hrgović novi je prvak svijeta u boksu u teškoj kategoriji.

Filip Hrgović novi je prvak svijeta u boksu u teškoj kategoriji Izvor: Steven Paston / PA Images / Profimedia

Filip Hrgović je prvak svijeta! Hrvatski bokser je uspio da uzme upražnjenju IBF titulu prvaka svijeta u teškoj kategoriji nakoj što je u dramatičnoj borbi u Londonu savladao Mozesa Itaumu tehničkim nokautom u devetoj rundi. Sve se završilo kada je Itaumin ugao ubacio peškir u ring nakon dominacije Hrvata. 

Nije djelovalo da će se borba ovako odviti jer je domaći predstavnik dominirao na startu i uspio je da u ranom dijelu meča pošalje Hrgovića u nokdaun. Itauma kome je ovo prvi poraz u karijeri pogađao je Hrgovića na startu meča brzim i jakim udarcima. Već u drugoj rundi vidjeli smo nokaut, a sudija Hauard Foster je počeo da broji. Ipak Hrgović se tada oporavio i stao je na noge. 

Od treće runde kada su ga već svi otpisali Hrgović je krenuo da dominira, počeo je da pogađa direkte, ali je u četvrtoj opet Britanac Itauma bio bolji. Ipak u petoj i šestoj rundi videli smo zabavnu razmjenu udaraca, da bi nakon toga Itauma krenuo da se umara. Ipak nanio je veliki broj udaraca u osmoj rundi i kada je djelovalo da Hrgović ide ka porazu desio se preokret.

Borac iz Zagreba je krenuo agresivno, na nokaut, satjerao je Itaumu u ćošak i uspio da ga udara sve dok borba nije prekinuta. Tako je konačno poslije godina u kojima je težio tome Hrvat postao prvak u teškoj kategoriji. Pogledajte nokaut koji se desio: 

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