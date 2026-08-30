Hrvatski bokser Filip Hrgović novi je prvak svijeta u boksu u teškoj kategoriji.

Izvor: Steven Paston / PA Images / Profimedia

Filip Hrgović je prvak svijeta! Hrvatski bokser je uspio da uzme upražnjenju IBF titulu prvaka svijeta u teškoj kategoriji nakoj što je u dramatičnoj borbi u Londonu savladao Mozesa Itaumu tehničkim nokautom u devetoj rundi. Sve se završilo kada je Itaumin ugao ubacio peškir u ring nakon dominacije Hrvata.

Nije djelovalo da će se borba ovako odviti jer je domaći predstavnik dominirao na startu i uspio je da u ranom dijelu meča pošalje Hrgovića u nokdaun. Itauma kome je ovo prvi poraz u karijeri pogađao je Hrgovića na startu meča brzim i jakim udarcima. Već u drugoj rundi vidjeli smo nokaut, a sudija Hauard Foster je počeo da broji. Ipak Hrgović se tada oporavio i stao je na noge.

Vidi opis Filip Hrgović je novi prvak svijeta u boksu: Svijet gledao kako usred Londona prebija Britanca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/daznboxing Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Richard Sellers / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Richard Sellers / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Richard Sellers / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Richard Sellers / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Richard Sellers / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Jurica Galoic / Pixel Media / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Od treće runde kada su ga već svi otpisali Hrgović je krenuo da dominira, počeo je da pogađa direkte, ali je u četvrtoj opet Britanac Itauma bio bolji. Ipak u petoj i šestoj rundi videli smo zabavnu razmjenu udaraca, da bi nakon toga Itauma krenuo da se umara. Ipak nanio je veliki broj udaraca u osmoj rundi i kada je djelovalo da Hrgović ide ka porazu desio se preokret.

Borac iz Zagreba je krenuo agresivno, na nokaut, satjerao je Itaumu u ćošak i uspio da ga udara sve dok borba nije prekinuta. Tako je konačno poslije godina u kojima je težio tome Hrvat postao prvak u teškoj kategoriji. Pogledajte nokaut koji se desio: