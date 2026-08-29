Nova ubjedljiva pobjeda Laktaša: Šikanjić i Knežević dvostruki strijelci

Laktaši su u drugoj rundi savladali tim Slavije rezultatom 4:1.
Fudbaleri Laktaša upisali su drugu ubjedljivu pobjedu u novoj sezoni Prve lige Republike Srpske.
Nakon što je tim Slobodana Starčevića prošlog vikenda lako izašao na kraj sa Zvijezdom 09 (0:3), ove subote je trijumfovao i nad Slavijom iz Istočnog Sarajeva, upisavši pobjedu rezultatom 4:1.
Već u prvom poluvremenu su Laktaši praktično trasirali put ka pobjedi. Do 17. minuta je dva pogotka postigao Milan Šikanjić, povratnik u ovaj tim, Lazar Stjepić je u 28. minutu prepolovio zaostatak "sokolova", ali se tri minuta prije kraja, zahvaljujući Arsenu Kneževiću, ponovo zatresla gostujuća mreža. Isti igrač je pobjedu Laktaša ovjerio u 89. minutu, pogodivši iz jedanaesterca.
Lokalni derbi odigrali su, na stadionu "Velimir Sombolac" u Gradišci, timovi Kozare i Potkozarja. Utakmica je završena podjelom bodova (1:1), nakon što je Sergej Kalabić u 25. minutu poentirao za vođstvo tima kojim kao trener komanduje Vlado Jagodić. Ipak, bod crveno-bijelima iz Gradiške, koje predvodi Igor Janković, donio je Noa Karaselimović u 51. minutu.
PRVA LIGA RS – 2. kolo
Laktaši – Slavija 4:1
Drina – Leotar 2:2
Kozara – Potkozarje 1:1
Zvijezda 09 – Famos 1:0
Sutjeska – Velež u toku
Nedjelja:
Omarska – Majevica (17.00)
Odigrano u petak:
Rudar Prijedor – Romanija 4:1
(mondo.ba, D. Šutvić)
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